日本第一座安倍銅像 今長野揭幕

日本第一座安倍銅像8日在長野縣阿南町揭幕，安倍昭惠出席揭幕儀式。（取自產經新聞）

日本第一座安倍晉三銅像，今天在長野縣阿南町落成，前首相安倍晉三遺孀昭惠夫人和參議員石平等人出席揭幕儀式。這座銅像興建是由當地志工組成執行委員會推動，並透過群眾募資籌措經費。這也是繼台灣之後，第二座紀念安倍的銅像。

根據《東京體育報》報導，這座銅像在今年6月完工。銅像為安倍全身像，右手高舉揮拳、左手則拿著麥克風的姿勢，基座高1公尺，銅像本體高1.75公尺。設計靈感來自安倍生前在選舉期間發表街頭演說時的姿態。

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籌劃建造這座銅像的核心人物為日本神職人員宮司佐藤一彥，他在2023年安倍過世一年後，自費於阿南町建造一間「安倍神像神社」，後來透過募款的方式打造了安倍銅像。

佐藤為山口縣出身，以前曾任大阪府警察，後來轉行成為神社宮司，他和安倍是同鄉，佐藤曾任「救援遭北韓綁架日本人奈良之會」代表，2006年在有關北韓綁架問題的會議上認識，此後一直保持交流。

安倍神像神社位於長野縣的山村阿南町，鄰近愛知縣與靜岡縣的交界處，可遠眺通俗「南阿爾卑斯」的赤石山脈，佐藤在2022年5月引退後搬到阿南町居住，沒想到當年7月就發生了安倍遇刺事件。佐藤為了追悼安倍的英靈，自費興建了這座以茅草和白樺木打造的神社。

設置安倍銅像是佐藤興建神社的目的之一。高雄紅毛港保安堂在安倍遇刺後的2個多月後，也是透過捐款的方式，設置了安倍銅像，這讓許多日本民眾感到驚訝，也激勵了不少日本的支持者。

日本左派陣營和媒體批評這是「造神活動」，佐藤興建的安倍神社多次遭到批評和惡作劇，他在群募平台發起的銅像建造募款活動，也不是很順利，開始募款不久後就爆發了自民黨安倍派的政治獻金風波，1800萬日圓的募款目標至去年5月還達不到一成，計畫因此受挫，但他並沒有放棄，改在神社官方網站自行募款，他在接受「周刊POST」訪問時表示：「我只想讓安倍先生的靈魂安息」。

佐藤今年5月向《東京體育報》表示，這將成為日本第一座安倍先生的銅像。總經費約850萬日圓，是透過群眾募資募集而來的。他還說，希望有一天，美國總統川普以及台灣總統也能來參觀這座銅像。

產經新聞報導，安倍昭惠夫人、石平等與安倍關係密切人士出席8日舉行的銅像揭幕儀式。此外，首相高市早苗（自民黨總裁）也發來賀電表示，將繼承安倍前首相的志向，竭盡全力工作，以此作為對他的報答。

揭幕儀式結束後，昭惠夫人感慨地表示，「我的丈夫生前經常說，沒有地方，日本就無法發展。很高興新的未來能從這塊土地展開。我也希望持續為他播下的種子澆水施肥，今後繼續傳承他的遺志。」

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