南韓選舉疏失統計出爐！ 一共短缺4726張選票 首爾地區最嚴重

南韓6月3日展開地方選舉，多處投票所竟然選票不足，中央選舉管理委員會8日提交統計報告。（美聯社）

南韓6月3日舉行地方選舉，孰料卻發生選票不足的離譜事件，引發民眾上街怒吼並質疑公正性。對此，中央選舉管理委員會今（8日）向國民力量國會議員金玟甸提交報告，當中顯示3日總計短缺4726張選票，其中以首爾地區最嚴重。

據《東亞日報》報導，南韓選管會表示，3日有50處投開票所選票不夠，其中以首爾松坡區蠶室四洞7號投票所最為嚴重，該處登記選民達2612人，當天一共有1836個選民前來，但最初分配的選票只有1400張，整整缺少了436張，後續靠著臨時送來的選票才完成投票。

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排在之後的是首爾江南區清潭洞4號投票所缺票383張、廣津區九宜一洞6號投票所缺少278張、城北區長位一洞6號投票所少了277張、松坡區蠶室七洞2號投票所不夠179張。南韓選管會指出，當天一共有17個投票所缺票在100張以上，全數位於首爾地區。

選管會透露，他們是按照提前投票率來決定各個投票所的選票分配數量，提前投票率較低的可能3日當天會有比較多人來，因此選票就會給得多；比率較高的則可能會有較少的選民來，畢竟有一大部分之前就投完了，那麼選票就會分配得少一點。

不過．選管會坦承在部分投票所沒有依照上述原則，例如江南區清潭洞4號投票所提前投票率僅有11.01％，不到全國平均23.51％的一半，因此本來應該要給更多選票，但最後只分配了2100張，僅有登記選民4074人的51.55％。

對此，金玟甸強調這次疏失並非簡單的SOP出錯，而是選舉管理方面的嚴重錯誤，她呼籲設立特別檢察官對選票分發過程進行徹底調查。

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