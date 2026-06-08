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    首頁 > 國際

    習近平抵達北韓 金正恩親至機場迎接

    2026/06/08 15:38 中央社
    中共總書記習近平今天中午抵達平壤，展開為期2天的國是訪問，北韓領導人金正恩與夫人李雪主親自在機場迎接，並舉行高規格的歡迎儀式。（路透資料照）

    中共總書記習近平今天中午抵達平壤，展開為期2天的國是訪問，北韓領導人金正恩與夫人李雪主親自在機場迎接，並舉行高規格的歡迎儀式。（路透資料照）

    中共總書記習近平今天中午抵達平壤，展開為期2天的國是訪問，北韓領導人金正恩與夫人李雪主親自在機場迎接，並舉行高規格的歡迎儀式。

    據新華社、央視新聞等中國媒體報導，習近平今天中午搭乘專機抵達平壤，由金正恩夫婦、中國駐北韓大使王亞軍等人在機場迎接。

    根據中國媒體描述，北韓方面以高規格的待遇迎接習近平這次國是訪問，不僅金正恩親自到場迎接，北韓民眾還「自發式」地夾道歡迎。習近平與彭麗媛從機艙走下舷梯，與金正恩握手，並接受北韓的少年及兒童獻花。

    據報導，金日成廣場正中央懸掛著中國與北韓兩黨、兩國最高領導人巨幅肖像，兩旁以雙語書寫「朝（北韓）中友誼萬古長青」、「牢不可破的朝中友誼團結萬歲」標語。

    習近平夫婦乘車抵達廣場時，金正恩夫婦已在廣場迎接，雙方分別與對方陪同人員握手致意，接著2人共同登上檢閱台。當習近平在金正恩陪同下檢閱北韓三軍儀隊時，隊員用韓語高呼「祝習近平同志身體健康」，兩人並一同觀看分列式。

    北韓方面還安排了群眾與兒童手持旗幟、鮮花和氣球，高喊「中朝友好」口號，以掌聲與歡呼聲向到訪的習近平等人表達歡迎。習近平和金正恩沿著紅毯前行，向歡迎群眾和少年兒童揮手致意。

    隨後，習近平和彭麗媛乘車前往錦繡山迎賓館下榻，並由金正恩和夫人李雪主親自送至迎賓館。畫面並顯示，從平壤機場經金日成廣場到錦繡山迎賓館途中，大批被動員而來的北韓民眾在道路兩旁揮手歡迎習近平到訪。

    5月中旬，習近平在北京分別會見了美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。外界預測，習近平想藉由此次訪問北韓，鞏固與加強中國在朝鮮半島局勢中的地位。

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