以色列與伊朗衝突持續 歐盟籲避免中東戰火局勢升級

以色列與伊朗衝突持續，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯喊話，雙方應坐下來好好談判。（路透）

伊朗7日向以色列發射大量飛彈，以報復以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特。以色列今（8）日表示，已對伊朗境內多個目標發動攻擊。對此歐盟喊話雙方冷靜下來，避免衝突進一步升級。

根據《法新社》報導，伊朗襲擊以色列後，川普呼籲以色列不要進行報復。川普接受《Axios》訪問時稱「我現在就打給納坦雅胡（以色列總理），告訴他不要報復。他們各自都玩夠了，以色列發動了攻擊，伊朗也發動了攻擊，我們不需要再來一次了。」

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以色列8日仍對伊朗多個目標發動攻勢。以色列稱已對伊朗西部和中部地區開火，以色列軍方和伊朗當地媒體都表示，伊朗遭襲包括西南部馬赫沙赫爾（Mahshahr）的1家石化公司。

以色列與伊朗的衝突持續已威脅脆弱停火協議和達成結束中東戰火協議的希望。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）重申，以色列與伊朗應坐下來好好談判。

卡拉斯8日說：「中東局勢再次升級。我認為該地區不需要局勢升級，而是各方應該坐下來談判並達成一致。」

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