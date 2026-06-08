17歲少女酒裡下藥害死烏軍？烏警：疑聽命俄情報單位

烏克蘭警方公布一名17歲少女涉案相關畫面。警方指控，她涉嫌聽從俄方聯絡人指示，下藥毒殺一名烏軍士兵。（圖取自烏克蘭國家警察局）

烏克蘭日托米爾州發生罕見「藥物誘殺」案。一名17歲少女涉嫌以毒品美沙酮，毒殺一名27歲現役士兵。烏克蘭執法部門指控此案幕後涉及俄國情報單位，並稱嫌犯長期透過Telegram與疑似俄方聯絡人保持聯繫。

根據烏克蘭媒體《LIGA.net》報導，日托米爾（Zhytomyr）警方於6月5日依法逮捕一名住在別爾季切夫（Berdychiv）的17歲少女。警方表示，少女先依指示從包裹置物櫃領取疑似美沙酮（methadone）的毒品，再按照指定時間與地點接近這名剛認識的烏軍士兵。

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調查人員指出，兩人共飲期間，她涉嫌將毒品摻入酒中，待對方失去意識後離開現場；該名士兵於隔日被發現陳屍在租屋處。

烏方稱俄情報單位頻招募青少年

烏克蘭國家安全局（SBU）指出，這並非烏方首度指控俄方情報網絡涉及針對軍人或重要目標的破壞行動。根據烏克蘭安全部門資料，近年已破獲多起疑似由俄方透過Telegram招募青少年執行縱火、爆炸與蒐集情資任務的案件。路透日前也報導，烏克蘭已有數百名未成年人因涉嫌參與這類破壞活動而接受調查，部分案件已被認為與俄方的情報網絡有關。

此外，安全部門也在4月底破獲兩名當地毒癮者受俄軍指使，企圖取得武器刺殺一名烏軍少將的計畫。目前，這起毒殺案已依蓄意謀殺罪展開審前調查，法醫將對死者遺體進行毒理解剖以確定最終死因。

《路透》前報導，烏克蘭已有數百名未成年人因涉嫌參與這類破壞活動而接受調查。隨著相關案件增加，青少年遭網路招募的現象，也成為烏克蘭安全部門持續關注的議題。

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烏克蘭警方公布一名17歲少女涉案相關畫面。（圖取自烏克蘭國家警察局）

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