時隔7年訪問北韓！ 習近平：中朝友誼牢不可破

中共總書記習近平（右）8日將對北韓進行國是訪問，為期2天。左為北韓領導人金正恩。（路透資料照）

中共總書記習近平8日將對北韓進行國是訪問，為期2天。中國外交部網站證實，習近平在北韓官媒發布署名文章，表示無論國際形勢如何變化，中朝（北韓）傳統友誼始終牢不可破。

據中國外交部網站訊息，習近平在北韓「勞動新聞」發表題為「繼往開來、砥礪同行 續寫中朝傳統友誼嶄新篇章」的署名文章。

請繼續往下閱讀...

習近平在文章中表示，今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65週年，是他時隔7年再次訪問北韓，他期待與北韓領導人金正恩共話中朝傳統友誼，共商中朝關係發展大計。

習近平稱，無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅，不斷煥發蓬勃生機活力。

習近平也說，要保持兩黨兩國高層交往優良傳統，「像親戚一樣常來往、多走動」。同時，雙方要加強戰略溝通和協調配合，反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑。

習近平也強調，維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針。當前，中朝關係站在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，中方願與北韓一道，從戰略高度把握中朝關係，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展。

這是習近平時隔7年訪朝，距離兩國領袖去年9月藉「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」之機舉行會晤，已過了9個月。

目前，北韓、中國尚未公開習近平訪問的行程和地點。韓聯社分析，有鑑於訪問行程僅2天，朝中領導人可能在8日下午舉行會談；9日，習近平可能參觀朝中友誼塔，並與金正恩共進午餐，之後啟程返中。習近平此行還有可能訪問安置北韓已故最高領導人金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法