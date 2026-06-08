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    首頁 > 國際

    紐約車站持刀傷人事件致6傷 嫌犯初步消息曝光

    2026/06/08 11:48 編譯謝宜哲／綜合報導
    紐約賓州車站7日發生持刀傷人事件，造成6人受傷。圖為車站外停滿了緊急救援車輛。（法新社）

    紐約賓州車站7日發生持刀傷人事件，造成6人受傷。圖為車站外停滿了緊急救援車輛。（法新社）

    美國紐約賓州車站（Penn Station）7日發生持刀傷人事件，造成6人受傷。所有傷者均已被送往醫院，嫌疑人已被拘留。

    根據《法新社》報導，紐約州消防局官員最初報告說有5人受傷，但紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在X上表示，根據目前掌握的訊息共有6人被刺傷，嫌疑人已被拘留。

    持刀傷人事件具體情況尚不清楚，但嫌疑人初步消息曝光。紐約市審計長李文（Mark Levine）在X上指出，嫌疑人據稱是1名情緒不穩定的無家可歸者。李文補充說，所有傷者預計都能倖存。

    紐約州長侯可（Kathy Hochul）將這次襲擊描述為「駭人聽聞的暴力行為」。她在聲明中說「紐約市民無論走到哪裡都應該感到安全，我們將永不停歇地努力實現這一目標。」

    位於紐約的賓州車站是美國最繁忙的地鐵交通樞紐之一，而紐約市正準備在下週舉辦2場重大體育賽事，分別是NBA總決賽和世界盃足球賽。為迎接這2項賽事，紐約市已加強安保戒備。

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