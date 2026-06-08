突破音障卻聽不到巨響 NASA X-59首飛成功挑戰53年禁令

NASA實驗機X-59於6月5日首度突破音障，成為「靜音超音速飛行」計畫的重要里程碑。NASA希望藉由降低音爆噪音，為超音速客機重返陸上航線鋪路。（圖：NASA／Lori Losey）

被禁飛逾半世紀的陸上超音速客機，迎來重返天空的重要一步。美國航太總署（NASA）研發的X-59實驗機，近日首度突破音障、速度達1.1馬赫。這項測試的目標並非追求更快速度，而是驗證超音速飛行能否大幅降低音爆噪音，為未來重啟陸上商業超音速航線鋪路。

根據《Space.com》報導，X-59於6月5日在加州愛德華空軍基地完成首次超音速飛行。由試飛員萊斯（Jim Less）駕駛，飛機最高升至約1萬3228公尺，速度達1.1馬赫（約時速1147公里）。白宮科學技術政策辦公室（OSTP）表示，這次試飛展現美國在航太工程與科學創新領域的持續領導地位。

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音爆噪音讓超音速客機消失53年 NASA試圖破解最大障礙

美國聯邦航空總署（FAA）早在1973年便禁止超音速民航機於陸地上空飛行，主因正是飛機突破音障時產生的巨大音爆噪音。X-59的任務，就是嘗試解決這個困擾航空界超過50年的難題。

作為NASA「Quesst」靜音超音速技術計畫核心，X-59採用細長機鼻與特殊外形設計，希望將傳統震耳欲聾的音爆，降低為較柔和的低沉聲響。若測試成功，未來有望推動新的噪音標準，讓超音速客機重返陸上航線。

NASA下一階段計畫讓X-59以約1.4馬赫速度、約1萬6764公尺高度飛行，並飛越美國多個社區，蒐集居民對噪音的實際感受。這些數據未來將提供美國及國際監管機構參考，作為制定新噪音標準的依據。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）表示，自2025年10月首飛以來，X-59已在過去90天完成16次測試飛行，逐步建立穩定的試飛節奏。

不過，報導指出，X-59目前仍屬技術驗證平台，並非直接投入載客營運。即使成功解決音爆問題，未來超音速商業客機仍須面對燃油效率、營運成本、票價與碳排放等挑戰，才能真正重返民航市場。

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