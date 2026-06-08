高唱「南韓夢」！李在明：台灣比南北韓更容易爆發戰爭

南韓總統李在明8日在總統府青瓦台出席就職1週年記者會。（美聯社）

南韓總統李在明8日在總統府青瓦台舉行就職1週年記者會，致詞時強調，將憑藉南韓擁有的經驗和實力、價值和魅力，以及共克危機的國民力量，開創「南韓夢」新時代；他還稱，台灣比起朝鮮半島「更加不穩定，更容易爆發戰爭」。

韓聯社報導，李在明強調今年將成為邁向「不可替代的大韓民國」的「南韓夢」元年，並提出4大施政目標。

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南韓夢的4大施政目標包括，打造「超級差距」產業強國，讓全體國民和全國各地共享成長潛力和成果；打造全球外交和安全強國，守護和平，讓全民感到自豪；建設一個遵循全民共識規範和規則的正常社會；建構社會安全網，守護國民生命。

中共總書記習近平曾提出「中國夢」，強調欲實現「中華民族偉大復興」。

李在明回應南韓不動產與韓股（KOSPI）突破8000點，提及地緣政治面臨的風險時，李在明表示：「若要說到戰爭危險性、外交軍事不穩定等風險時，就不得不提到台灣！事實上台灣比起韓半島（朝鮮半島），在軍事安全保障等層面不是更加不穩定嗎？」李在明還補充一句：「如果我們不去執意招惹北韓的話。」

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