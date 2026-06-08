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    首頁 > 國際

    菲律賓7.8強震民答那峨島多地重創 建築倒塌驚悚瞬間曝

    2026/06/08 11:01 即時新聞／綜合報導
    桑托斯將軍城當地新聞辦公室發布的照片​​顯示，地震過後，許多建築物都出現倒塌狀況，全市出現斷電。（法新社）

    桑托斯將軍城當地新聞辦公室發布的照片​​顯示，地震過後，許多建築物都出現倒塌狀況，全市出現斷電。（法新社）

    菲律賓民答那峨島南方近海在台灣時間今（8日）上午7點37分發生規模7.8地震，地震深度僅35公里，當地陸續傳出大樓倒塌意外，不過目前尚無人員傷亡報告。

    根據中央氣象署全球地震資訊，菲律賓民答那峨島南方近海在台灣時間今（8日）上午7點37分發生規模7.8地震，地震深度僅35公里，隨後又發生規模6.1餘震；太平洋海嘯警報中心立即發布海嘯威脅資訊（Threat），菲律賓有1至3公尺海嘯發生可能、馬來西亞有0.3至1公尺海嘯威脅。

    民答那峨島的桑托斯將軍城（General Santos）當地新聞辦公室發布的照片​​顯示，地震過後，許多建築物都出現倒塌狀況，全市出現斷電，目前尚無人員傷亡報告。

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