以色列槍擊事件致1死5傷 襲擊者遭擊斃

1名襲擊者7日在以色列中部持槍掃射，造成1名預備役軍人死亡和5人受傷。圖為緊急救援人員抵達槍擊現場。（路透）

以色列當局稱，1名襲擊者7日在以色列中部持槍掃射，造成1名預備役軍人死亡和5人受傷。襲擊者已被警方擊斃。

根據英國廣播公司（BBC）報導，襲擊者被確認為擁有以色列國籍的阿拉伯裔男子，他在以色列中部科哈夫亞伊爾鎮（Kokhav Yair）附近遭安全部隊擊斃。

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緊急醫療服務機構「紅大衛盾會」（Magen David Adom）表示，1名約35歲的男子因槍傷死亡，2名傷者傷勢嚴重，3人傷勢中等。

以色列警方指出，第2名嫌疑人隨後被捕，他發表暗示參與襲擊事件的言論。

針對此事件，以色列總理納坦雅胡在內閣會議上說「1名凶殘恐怖分子前往科哈夫亞伊爾鎮。不幸的是他在被擊斃之前，成功謀殺1名以色列公民並造成其他人受傷。」

以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）則說「針對恐怖分子的死刑法同樣適用於擁有以色列國籍的阿拉伯人。如果他是被活捉的，我會要求將他處決。但他事先被消滅了，這樣更好。」

班吉維爾此話所指的是以色列新制定的法律，該法規定對被判犯有致命恐怖攻擊罪的巴勒斯坦人默認判處死刑。約有五分之一的以色列人口為阿拉伯裔公民，他們通常認同自己是巴勒斯坦人，或與巴勒斯坦人具有民族認同上的連結。

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