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    戰火重燃大空襲！ 以色列狂轟伊朗首都等多地 德黑蘭急關領空

    2026/06/08 10:31 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗7日深夜朝以色列發射飛彈，明亮光跡劃過以色列中部上空，直接引爆以軍8日清晨對其本土的報復性空襲。（美聯社）

    伊朗7日深夜朝以色列發射飛彈，明亮光跡劃過以色列中部上空，直接引爆以軍8日清晨對其本土的報復性空襲。（美聯社）

    中東衝突面臨全面失控。以色列8日清晨空襲伊朗中西部，為自今年4月初雙方達成脆弱停火以來，以軍首度恢復對其本土的直接打擊。此舉導致多處重鎮傳出劇烈爆炸並被迫緊急關閉領空，宣告和平協議徹底破裂。

    據《美聯社》報導，以色列國防軍（IDF）於社群平台發布聲明證實，其空軍已完成對伊朗西部與中部軍事目標的打擊。伊朗國家電視台通報，德黑蘭、東亞塞拜然省首府大不里士（Tabriz）及中部重鎮伊斯法罕（Isfahan）在清晨接連傳出多次爆炸。攻擊發生後，德黑蘭隨即關閉其主要門戶霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）周邊領空，暫停所有民航起降。

    4月停火以來以軍首度重啟本土直接打擊

    這起大空襲是為報復伊朗此前對以色列發動的多枚彈道飛彈攻擊。美伊與以色列自今年4月初起，名義上維持脆弱的停火狀態，然而德黑蘭6日深夜對美軍基地發射飛彈，以及以色列此次首度恢復對其本土的直接空襲，宣告了該暫時性協議已被徹底撕毀。

    根據《美聯社》報導，此波直接交火恐使雙方重新面臨重啟全面戰鬥的威脅，也讓當前旨在結束這場衝突的國際調停與斡旋努力，變得更加錯綜複雜。目前，伊朗國家電視台雖證實德黑蘭等大城市傳出爆炸，但並未立即提供進一步的具體細節與受損報告。

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