菲律賓民答那峨島強震！太平洋海嘯警戒齊發 日本、印尼多地緊急撤離

菲律賓民答那峨島週一爆發規模7.8強震，震央附近超商玻璃碎裂、梁柱震損，現場一片混亂。（圖取自菲律賓新聞處官方臉書）

菲律賓南部民答那峨島8日清晨發生強震，在災區造成斷電與建築損塌。強震隨即引發太平洋海嘯警報，印尼與日本多地沿岸已發布緊急避難指示撤離民。

根據《美聯社》報導，這起強震發生於8日上午7時37分，震央位於菲律賓民答那峨島商業重鎮三投斯將軍市（General Santos）西南方13公里處。菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）測得地震規模為7.8，震源深度僅10公里；美國地質調查所（USGS）則測得深度為55公里，日本氣象廳先前通報該震規模達8.2。太平洋海嘯警報中心（PTWC）隨即對菲、印、馬三國發布海嘯警戒。

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印尼緊急撤離北部高風險沿海

海嘯警報發布後，印尼國家災害應變總署（BNPB）立即下令對北部包括萬雅老（Manado）及桑義赫群島等高風險沿海進行撤離。與此同時，日本氣象廳亦對沖繩那霸、高知及靜岡等多縣發布海嘯避難指示。其中，三重縣志摩市已對4萬2611名居民發布避難指示；鹿兒島縣肝付町也緊急撤離沿岸3771人。

《美聯社》進一步指出，人口逾70萬的三投斯將軍市已全面斷電。馬尼拉DZRH廣播電台通報，其設於當地的4層樓商業大樓發生半塌，員工於上班前夕驚險逃生，目前尚不清楚是否有其他人員受困。

太平洋海嘯警報中心指出，台灣、日本、關島等西太平洋沿海地區，8日白天仍可能出現微幅的海嘯水位變動。目前海嘯警戒持續生效，各國軍警與搜救團隊已動員防範後續餘震。

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