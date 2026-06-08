川普要以色列別對伊朗襲擊報復 美官員：納坦雅胡同意讓步

川普致電納坦雅胡，呼籲以色列「不要報復」，美國官員透露，納坦雅胡在電話中最初抱持反對意見，最終則是同意讓步。（法新社）

伊朗7日向以色列發射大批飛彈，是伊朗自從4月8日停火協議生效之後首度攻擊以色列。美國總統川普致電以色列總理納坦雅胡，呼籲以色列「不要報復」，美國官員透露，納坦雅胡在電話中最初抱持反對意見，最終則是同意讓步。

根據美媒《Axios》 報導，川普在與納坦雅胡通話前就曾向《Axios》表示，他會呼籲納坦雅胡不要對伊朗的飛彈攻擊展開報復行動。一名美國官員透露兩人對話內容，表示川普確實在與納坦雅胡的通話中呼籲對方暫緩行動，原因在於美國與伊朗即將達成一項良好的協議。

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美國官員表示，納坦雅胡最初提出反對意見，但最終納坦雅胡同意讓步，暫時按兵不動。官員指出，7日這場對話比上週兩人激烈交鋒來的平緩許多，川普也不像上次一樣高分貝交談。

美國官員表示：「我們認為總統爭取到了一點時間，他非常堅信我們已經接近與伊朗達成協議，我不認為以色列近期會立即發動攻擊。目前美國正處於關鍵時刻，既然談判已經進入最後階段，為什麼要冒著破壞潛在協議的風險？總統認為，我們在這件事上已經努力了3個月，是時候把它畫下句點了。」

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