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    首頁 > 國際

    世界動盪加劇 專家警告核風險日益增加

    2026/06/08 10:14 編譯謝宜哲／綜合報導
    斯德哥爾摩國際和平研究所警告，擁有核武的國家正在將核武從儲存庫中取出並部署到運載系統中。圖為中國解放軍展示可搭載核彈頭的東風系列飛彈。（路透）

    斯德哥爾摩國際和平研究所警告，擁有核武的國家正在將核武從儲存庫中取出並部署到運載系統中。圖為中國解放軍展示可搭載核彈頭的東風系列飛彈。（路透）

    斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今（8）日警告，隨著大規模殺傷性武器在全球政治中扮演的角色日益重要，擁有核武的國家正在將核武從儲存庫中取出並部署到運載系統中。

    根據《法新社》報導，斯德哥爾摩國際和平研究所指出，世界擁核大國估計共有1萬2187枚核彈頭，其中約9745枚處於庫存狀態，隨時可能使用。

    斯德哥爾摩國際和平研究所聲稱，美國和俄羅斯合計擁有全球約83%的核武庫存，兩國各自擁有超過5000枚核彈頭。中國目前擁有620枚核彈頭，但根據中國部隊結構，其洲際彈道飛彈數量到2030年可能與美國和俄羅斯相當。

    斯德哥爾摩國際和平研究所補充，即使中國到2030年擁有1000枚核彈頭，也僅相當於美國和俄羅斯核武庫的四分之一。

    斯德哥爾摩國際和平研究所說，北韓也在繼續實現其指數級擴張核武庫的目標，研究所估計北韓擁有約60枚核彈頭。

    斯德哥爾摩國際和平研究所表示，世界核武數字與前一年相比略有下降。這是因為自冷戰結束後，舊核彈頭的拆除速度通常快於新核彈頭的部署速度，導致核彈頭總數減少。但該研究所強調，即使核武數量有所減少，核危險和核風險的程度仍在上升。

    斯德哥爾摩國際和平研究所預測，未來幾年核武庫存下降趨勢可能會逆轉，因為核武拆除速度正在放緩，而新型核武部署速度在加快。

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