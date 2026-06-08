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    首頁 > 國際

    科索沃國會大選　總理政黨可望勝選但無法過半

    2026/06/08 04:45 中央社

    科索沃總理庫提預計將在今天舉行的國會選舉中勝出，但是他仍難以取得終結長期政治危機所需的多數席次。這是這個巴爾幹國家18個月內的第3次選舉。

    路透社報導，科索沃是歐洲最年輕也最貧困國家之一，希望加入歐洲聯盟，但是過去一年的大部分時候缺乏一個能夠充分運作的政府。國會嚴重分歧，導致議長和新國家元首的選舉遲難舉行。

    投票於當地時間晚間7時結束。根據官方結果，在完成73%選票計票時，庫提（Albin Kurti）所屬自決運動（Vetevendosje）獲得43%支持率。

    該黨仍需與他黨合作組成新政府，並且必須與對手妥協，以掌握選舉新總統所需的國會2/3席次。

    與此同時，科索沃民主黨（Democratic Party of Kosovo）得票率為22%，科索沃民主聯盟（Democratic League of Kosovo）則為18%。

    自決運動去年12月上屆選舉時獲得51.1%支持率，高於去年2月時的42%，但是當時未能針對大體上屬象徵性質的總統人選與他黨達成共識，導致國會於今年4月解散而提前選舉。（編譯：何宏儒）1150608

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