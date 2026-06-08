429名「卓別林」齊聚瑞士！挑戰世界紀錄雖敗猶榮

429名頭戴黑色圓頂硬禮帽、留著牙刷小鬍子並手持拐杖的人士，7日齊聚瑞士，試圖刷新有史以來規模最大的查理‧卓別林模仿者集會世界紀錄。（歐新社）

400多名頭戴黑色圓頂硬禮帽、留著牙刷小鬍子並手持拐杖的人士，7日齊聚瑞士，試圖刷新有史以來規模最大的查理．卓別林（Charlie Chaplin）模仿者集會世界紀錄。

法新社報導，這場吸引各年齡層卓別林影迷的獨特集會，在瑞士西部沃韋河畔科爾西耶（Corsier-sur-Vevey）的一座博物館舉行，該館落成於這位傳奇電影製片人的故居，專門用以紀念他。

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為了慶祝該博物館開館10週年，這場集會最終吸引了429名卓別林模仿者參與，未能打破該館於2017年創下、由662人參與的現行世界紀錄。

不過，這並未影響現場的歡樂氣氛。在烈日曝曬下，這群「卓別林們」擠在一起，在這座英國電影巨星度過人生最後25年歲月的巨大莊園前草坪上，排成一個巨大的數字「10」。

36歲的法國人香貝爾（Anthony Champeil）說道：「我真心覺得自己是世界上最幸福的人」。他的長相神似卓別林，自稱是一名經常在舞台上飾演這位電影傳奇的演員。

他告訴法新社，卓別林一直希望鼓勵人們，盡可能長時間保持像孩子般好奇與玩樂的能力，這位傳奇演員如果看到今天有數百個「大孩子」聚集在這裡，一定會非常高興。

該博物館位於占地遼闊的班莊園（Manoir de Ban），距離洛桑（Lausanne）約26公里。卓別林與妻子烏娜（Oona）以及他們的8個孩子在此生活，直到他於1977年逝世，享壽88歲。

在1950年代，正值冷戰時期對蘇聯滲透極度恐慌的高峰期，卓別林因被懷疑同情共產主義而被禁止入境美國，隨後他便移居至瑞士。

這場活動的主辦單位似乎也不太介意未能打破世界紀錄。發言人巴利蓋特（Olivia Baliguet）說：「我們沒有損失任何東西。誰知道呢，我們明年可能會再試一次，或者等到20週年紀念時再挑戰。」

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