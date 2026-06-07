中國官員飆罵百姓「婊子崽」 竟當眾將陳情民眾比喻成狗

有民眾舉報江西省萍鄉市經開區政法委副書記李亮罵底層老百姓是狗，並放上現場差點起衝突的畫面。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

本月4日是「六四天安門事件」37週年，當天有中國江西省民眾在微博舉報地方上的官員李亮，指控李亮曾當眾將反映問題的鄉親比喻成「狗」，還飆罵對方「婊子崽」，舉手投足盡顯傲慢粗鄙，引發外界討論。

旅義華僑作家李穎今天（7日）在其經營的X平台「李老師不是你老師」分享，本月4日微博上有人發文舉報江西省萍鄉市經濟技術開發區政法委副書記李亮。原PO表示，整件事起因2021年3月3日，原萍鄉市紀委副縣級幹部余鳳輝，靠其經營的「華順房地產開發有限公司」和官場人脈搞集資詐騙，有1815人受害，共計金額達3.7億。

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由於後續余鳳輝的華順房地產公司「暴雷」（指房地產開發商因為過度擴張與借貸，導致資金鏈斷裂，無法如期償還債務、利息或交屋），受害者被騙走的錢一直得不到解決。最近萍鄉市經開區的社會治安綜合治理委員會召開受害者會議，說是要幫忙解決部分受害者在生活上的燃眉之急。

會議上，有與會民眾要求上面的人要對1815名受害者負責，李亮這時就登場了，跳出來對該民眾說：「叫的狗與不叫的狗有區別，叫的狗沒東西吃，不叫的狗有東西吃」。聽到李亮如此出言不遜，受害者憤怒表示要提告，李亮變本加厲，當場飆罵「你不告我都是個婊子崽！」話一邊說還一邊作勢要打人，旁人見狀趕緊將其拉開，才沒演變成肢體衝突。

舉報李亮的原PO批評，「李亮身為國家機關幹部、人民公僕，在面對群眾訴求時，竟然在會場公然辱罵百姓，不知他平時接受過道德和法治教育嗎？懂不懂中華傳統美德？懂不懂社會主義核心價值觀？面對無助的百姓，不但不予以溫情疏導，反而怒目相向、惡言相對，實在是有損黨員幹部形象。」

該篇舉報文章曝光，引發討論，「在中國當官的，這種不把底層當人的多了去」、「這種人真的是不把老百姓當人看，嘴上說為人民服務，心裡想的全是怎麼壓榨」、「不叫的直接吃乾抹淨，器官全部摘了」、「這話也太傲慢了，把人民當什麼了」、「大實話，卻最傷人」、「他也就是不小心說出真話而已」、「這是直接撕掉了偽裝，露出了骨子裡不把底層當人看的傲慢」。

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