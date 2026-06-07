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    7度當多益槍手！中國留學生被日本法院「判刑3年緩刑5年」

    2026/06/07 22:10 即時新聞／綜合報導
    中國籍留學生王立坤自2024至2025年間，7度冒名頂替他人身分參加多益考試，不過每次都被日本警方逮捕。（圖擷取自社群平台「X」）

    中國籍留學生王立坤自2024至2025年間，7度冒名頂替他人身分參加多益考試，不過每次都被日本警方逮捕。（圖擷取自社群平台「X」）

    日本京都大學研究所的28歲中國留學生王立坤，7度冒名頂替他人，參加在東京舉辦的多益（TOEIC）英文能力檢定考試，企圖系統性協助數十名中國籍考生作弊，但每次都當場被主辦單位抓包，通報警方逮捕。對於王立坤的累犯行為，日本法院近日依「偽造有印私文書」等罪名，對他判處有期徒刑3年，緩刑5年。

    綜合日媒報導，惡名昭彰的多益代考累犯王立坤，自2024至2025年間，7度冒名頂替他人身分參加多益考試，作弊方式包含在口罩內側藏匿約3至4公分的小型麥克風，向其他中國籍考生傳遞答案。警方調查，王立坤前往應考的考場內，有約50名中國籍留學生使用同一住址報名，其中有14人成績與王立坤相同，就連答錯題目也一樣。

    警方循線追查，陸續逮捕涉嫌協助王立坤犯案中國籍男子李照北、鄔錫渝，他們被警方查出與其他人共謀，付錢招募王立坤成為代考槍手，並在考試期間多次撥打電話給王立坤，協助他傳遞答題。警方懷疑，王立坤連續參與多起系統性舞弊事件，背後恐有專業組織操控；檢方則對他的罪行，向其求刑4年6個月。

    東京地方法院則在昨（6）日 公布判決，指出王立坤多次冒名頂替他人參加考試，嚴重損害考試公平性和可信度，在涉嫌有計畫、有組織的犯罪中實際作案，「發揮的作用非同小可，刑事責任不容忽視」，不過法官認為，王立坤有可能在犯罪集團中處於「從屬及被支配」地位，應基於這一前提量刑，故判處緩刑。

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