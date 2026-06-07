7度當多益槍手！中國留學生被日本法院「判刑3年緩刑5年」2026/06/07 22:10 即時新聞／綜合報導
中國籍留學生王立坤自2024至2025年間，7度冒名頂替他人身分參加多益考試，不過每次都被日本警方逮捕。（圖擷取自社群平台「X」）
日本京都大學研究所的28歲中國留學生王立坤，7度冒名頂替他人，參加在東京舉辦的多益（TOEIC）英文能力檢定考試，企圖系統性協助數十名中國籍考生作弊，但每次都當場被主辦單位抓包，通報警方逮捕。對於王立坤的累犯行為，日本法院近日依「偽造有印私文書」等罪名，對他判處有期徒刑3年，緩刑5年。
綜合日媒報導，惡名昭彰的多益代考累犯王立坤，自2024至2025年間，7度冒名頂替他人身分參加多益考試，作弊方式包含在口罩內側藏匿約3至4公分的小型麥克風，向其他中國籍考生傳遞答案。警方調查，王立坤前往應考的考場內，有約50名中國籍留學生使用同一住址報名，其中有14人成績與王立坤相同，就連答錯題目也一樣。
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警方循線追查，陸續逮捕涉嫌協助王立坤犯案中國籍男子李照北、鄔錫渝，他們被警方查出與其他人共謀，付錢招募王立坤成為代考槍手，並在考試期間多次撥打電話給王立坤，協助他傳遞答題。警方懷疑，王立坤連續參與多起系統性舞弊事件，背後恐有專業組織操控；檢方則對他的罪行，向其求刑4年6個月。
東京地方法院則在昨（6）日 公布判決，指出王立坤多次冒名頂替他人參加考試，嚴重損害考試公平性和可信度，在涉嫌有計畫、有組織的犯罪中實際作案，「發揮的作用非同小可，刑事責任不容忽視」，不過法官認為，王立坤有可能在犯罪集團中處於「從屬及被支配」地位，應基於這一前提量刑，故判處緩刑。
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京大高材生替考案宣判，王立坤被判處有期徒刑3年，緩刑5年執行。這意味著，只要在緩刑期間內未再犯罪，一般無需實際入獄服刑。 https://t.co/NcXSWj31Uk pic.twitter.com/F8MawdNuZa— 縱橫日本 （@zonghengjp） June 5, 2026
「TOEIC」試験会場で組織的なカンニングが発覚し、中国籍の京都大学大学院生・王立坤容疑者を逮捕。外国人犯罪は組織的かつ多岐にわたり、技能実習生や短期滞在者、定住者、留学生など、在留資格の多様化も犯罪の背景に影響している。 pic.twitter.com/I7n8cRpP40— あいひん （@BABYLONBU5TER） May 20, 2025