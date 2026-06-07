車諾比核電廠附近挨轟 澤倫斯基斥俄攻擊「極其卑鄙」

烏克蘭總統澤倫斯基指責俄羅斯無人機攻擊車諾比核電廠附近的乏燃料設施之舉極其卑鄙。圖為4月26日拍攝、包裹住當年發生爆炸的車諾比核電廠4號反應爐的安全防護罩。（路透檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，俄羅斯蓄意襲擊烏克蘭車諾比核電廠（Chornobyl Nuclear Power Plant）附近的1處核燃料儲存設施，是「極其卑鄙」的攻擊。

澤倫斯基在X上發文說，「今天，俄羅斯人再次襲擊車諾比核電廠周遭的特殊區域。1架「見證者」（Shahed）無人機擊中『集中式乏燃料儲存設施』的1棟建築」。乏燃料（spent nuclear fuel）是已用過的核電廠燃料；「見證者」是俄羅斯常用的攻擊式無人機。

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澤倫斯基說：「這是1處極其重要的基礎建設設施－－這是1場極其卑鄙的俄羅斯攻擊。」

聯合國（UN）的核子監督機關「國際原子能總署」（IAEA）同日稍早指出，烏方已通報，位於車諾比隔離區（Chernobyl exclusion zone）的集中式乏燃料儲存設施，7日清晨遭無人機攻擊，該設施的燃料接收大樓嚴重受損，附近建築也受到爆炸震波影響；烏方稱輻射劑量仍在規定限值內，但該署在車諾比的小組會盡快前往現場檢查。

前蘇聯尚未瓦解的1986年4月26日，位於烏克蘭北部的車諾比核電廠發生反應爐爆炸與爐心熔毀的重大核災，輻射污染物質擴散至蘇聯與歐洲各地，甚至是北美東部；數百萬人暴露於輻射下、數十萬人被迫撤離，大面積土地被污染。

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