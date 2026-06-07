秘魯動盪政局中迎大選決選 10年來第9位總統將出爐

秘魯保守派總統候選人藤森惠子(右)。(路透)

秘魯左派總統候選人桑傑士。(法新社)

秘魯今天將選出該國10年來第9位總統，這次決選由保守派的藤森惠子對決左派的桑傑士，兩人力圖吸引受夠了政治混亂和治安惡化的選民，選情激烈。

法新社報導，藤森惠子（Keiko Fujimori）是前獨裁總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒，這是她第4度挑戰總統大位；心理學家桑傑士（Roberto Sanchez）則是在選戰後段異軍突起並闖進決選，目前民調與藤森惠子旗鼓相當。

2700萬名選民將投票選出任期5年的新總統。

但現年67歲、在首都利馬販售手工藝品的瓦斯蓋茲（Hugo Vasquez）告訴法新社：「局勢亂七八糟，貪汙一堆，而我們又要跟以前一樣，選出『比較不爛』的人。」

今年51歲的藤森惠子訴諸父親留下的政績，她告訴法新社：「我認為秘魯人想要一位藤森。我就在這裡。」

當年藤森謙也穩定了經濟並擊敗毛派叛亂，但同時被控違反人道罪。

57歲的桑傑士曾擔任部長，現任國會議員。他仰賴的則是其政治導師－前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）的農村背景。當過老師的卡斯蒂約在2022年政變失敗後入獄。

藤森惠子與桑傑士在4月的初選中，合計得票未達30%。該輪投票過程出現許多行政問題及舞弊指控，進一步削弱民眾對秘魯脆弱體制的信心。

分析家蘇爾蒙特（David Sulmont）說：「反藤森情緒雖然稍微減弱，但還是很強；桑傑士知名度不高，選民跟他不熟。如果結果很接近，不管誰勝選，正當性勢必受到質疑，代表情況會更不穩定。」

投票將於當地時間上午7時（格林威治時間12時）開始，並於10小時後結束。

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