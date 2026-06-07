地方大選落幕爆人事強震！李在明突提「前科技巨頭」出任女總理

南韓總統李在明提名前中小企業新創部長韓聖淑（見圖）接任國務總理，若獲國會批准，將成為憲政史上第二位女總理。（法新社資料照）

南韓地方大選落幕後，總統李在明7日宣布內閣改組。他正式提名前中小企業新創部長韓聖淑接任國務總理，若獲國會批准，現年58歲的她將成為南韓憲政史上第二位女性總理，也是時隔近20年再度由女性執掌內閣。

根據《法新社》報導，此次內閣改組正值執政的共同民主黨於3日的地方大選中取得多數席次，但在備受矚目的首爾市長選舉中，卻不敵保守派在野陣營。此外，該場選舉因全國50處投票所發生選票短缺、導致投票一度暫停而引發舞弊爭議，選委會首長日前已引咎辭職。由於執政黨在共300席的國會中擁有過半優勢，若無重大人事醜聞，預期韓聖淑的提名案將順利通過。

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可望成南韓憲政史上第二位女總理

南韓總統府秘書室長姜勛植表示，現任總理金民錫卸任後將投入執政黨黨魁選舉。新任總理提名人韓聖淑曾任南韓最大網路巨頭NAVER代表理事，總統李在明看重其商業與科技背景，期盼她能在國家面臨人工智慧（AI）創新與全球多重危機的戰略轉型期，挑起提振經濟與民生的重任。

南韓歷史上首位女性總理為韓明淑，曾於2006年至2007年盧武鉉政府時期執政。報導指出，此項提名案仍有待國會人事公聽會進行實質審查。儘管執政黨掌握多數議席，但在選後朝野因選務爭議持續對立的緊繃氛圍下，新內閣的人事審查程序仍將面臨在野陣營的嚴格檢視。

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