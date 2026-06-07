川普觀戰NBA總冠軍賽 維安升級將封鎖街道

紐約尼克隊主場。（法新社檔案照）

美國職籃（NBA）總冠軍賽第三戰將於下週一（8日）移師紐約，美國總統川普屆時將親臨麥迪遜廣場花園，觀看地主紐約尼克隊對決聖安東尼奧馬刺隊。為確保元首安全，美國特勤局聯手紐約警方祭出高規格維安。

據《路透》報導，美國聯邦特勤局（Secret Service）已對持票球迷發出警告，呼籲提早進場。特勤局通訊主管古利耶米（Anthony Guglielmi）在電子郵件聲明中指出，麥迪遜花園廣場周邊區域將實施「道路封鎖」，並嚴格執行「禁包令」（禁止攜帶包包）。所有入場者都必須接受比照機場安檢規格的特勤級安全篩檢。

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目前，尼克隊取得2比0的領先優勢，由於這是尼克自1999年以來首度晉級總決賽，導致門票供不應求，二手交易平台StubHub上的最便宜票價已飆破9000美元（約新台幣28萬元）。

尼克隊球迷以狂熱著稱，尼克隊在週五（5日）的總決賽第二戰以105比104險勝馬刺隊時，徹底點燃球迷的熱情，但狂歡逐漸失控，當晚紐約市警方共逮捕17名滋事份子。紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）對此發表聲明呼籲市民「理性慶祝」。

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