確診逼近500例奪84命 美CDC示警中非伊波拉恐重演萬人死劫

中非剛果與烏干達伊波拉疫情擴散引發東非鄰國恐慌，肯亞示威者於美軍空軍基地旁焚燒輪胎、揮舞國旗，抗議美方在當地設立疫情隔離中心，使該公衛危機演變成地緣外交風波。（美聯社資料照）

中非伊波拉疫情正以驚人速度擴散。世界衛生組織（WHO）最新數據顯示，剛果民主共和國與烏干達的確診病例已逼近500例，奪走84條人命。世衛已將此列為「國際關注公共衛生緊急事件」，警告若未及時控制，恐重演歷來最嚴重的伊波拉大流行。

根據《法新社》報導，世衛6日在每日疫情更新報告中指出，3週前宣布爆發疫情的剛果民主共和國，目前已累計452例確診、82人死亡；鄰國烏干達則通報19例確診與2例死亡。

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根據兩國政府向世衛通報的資料，截至目前累計確診達471例。其中確診病例較前一天暴增100例，死亡人數也增加20人，顯示疫情仍處於極速擴散階段。外界擔憂，若疫情無法迅速獲得控制，恐演變為有紀錄以來規模最大的伊波拉疫情之一。

美CDC示警防範不及 恐重演西非破萬人死亡災難

美國疾病管制暨預防中心（CDC）預測與疫情分析中心主任艾薛爾（Jason Asher）警告，根據模型推估，若缺乏足夠且有效的公共衛生介入措施，目前疫情規模可能重演2014年的西非伊波拉大流行。當年疫情造成超過2.8萬人感染、逾1.1萬人死亡，是史上最嚴重的伊波拉災難；艾薛爾坦言，若未迅速控制，那種規模是有可能發生的。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前疫情擴散速度相當驚人，國際社會正處於追趕狀態。他呼籲各國加強合作，在疫情爆發地區迅速控制傳播鏈，並協助鄰近國家提升監測與應變能力。

譚德塞強調，雖然伊波拉致死率高，但國際社會已掌握控制疫情的方法。現階段的關鍵在於就地遏止蔓延、確保鄰國做好準備，並及時投入足夠資源與行動以阻斷傳播鏈。

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