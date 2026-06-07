美軍擊毀伊朗雷達站！ 中央司令部公開襲擊影片

美國中央司令部公布美軍襲擊雷達站的影片，並強調美軍會基於自衛原則，回應伊朗的無端侵略。（圖擷取自美國中央司令部官方「X」帳號）

在6日襲擊對方，其中美軍在擊落伊朗無人機後攻擊伊朗雷達站，掌管中東與中亞美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）公布美軍襲擊雷達站的影片，並強調美軍會基於自衛原則，回應伊朗的無端侵略。

美國中央司令部指出，由於伊朗朝荷姆茲海峽發射4架自殺無人機，對區域海上交通構成立即威脅，因此美軍將無人機全數擊落。隨後美軍打擊了伊朗戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm）的沿岸監視雷達站，以防範伊朗發動進一步的海上攻擊，中央司令部也公布襲擊雷達站的相關監測影片。

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而在數小時後，伊朗又向科威特和巴林方向發射了7枚彈道飛彈。初步評估顯示，伊朗發射的飛彈中有6枚遭到攔截，第7枚未擊中預定目標，目前沒有美方人員傷亡報告；伊朗聲稱已破壞美國駐巴林第5艦隊總部的說法並不屬實。

美國中央司令部強調，美軍部隊仍保持警戒，並已做好準備，將繼續基於自衛原則，回應伊朗無端的侵略行動。

According to U.S. Central Command （CENTCOM）, Iran launched a total of seven ballistic missiles against Bahrain and Kuwait earlier in retaliation for the shoot down of four one-way attack drones today over the Strait of Hormuz and U.S. strikes against Iranian coastal surveillance… pic.twitter.com/cRwhl6A153 — OSINTdefender （@sentdefender） June 6, 2026

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