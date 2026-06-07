赫格塞斯紀念諾曼第登陸82週年 提及歐洲面臨「移民入侵」問題

赫格塞斯6日在法國北部參加紀念二次世界大戰「諾曼第登陸」行動82週年的演說，他呼籲歐洲應對「移民入侵」問題，並提及歐洲各國應該為自身防務承擔更多責任。（美聯社）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯6日在法國北部參加紀念二次世界大戰「諾曼第登陸」行動82周年的演說，他呼籲歐洲應對「移民入侵」問題，並提及歐洲各國應該為自身防務承擔更多責任。

綜合外媒報導，赫格塞斯出席了在諾曼第（Normandy）寇維爾蘇梅（Colleville-sur-Mer）美軍墓園舉行的紀念活動，他在發表演說時指出，自諾曼第登陸以來的數十年間，一些歐洲國家已經對於得來不易的自由變得過份安逸」，忘記了「自由並非免費獲得」這項事實。

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赫格塞斯說：「那些曾在這裡戰鬥並犧牲的人，為歐洲重建了自由。當今領導人和軍人必須維護這份自由，否則他們當年所奮戰爭取的一切，都只不過是暫時的成果而已。」

赫格塞斯坦言，令人遺憾的是，如今歐洲各地的海灘正遭受著不同危險意識形態的衝擊，包括西班牙、義大利、希臘和保加利亞的海灘都遭到「襲擊」，船隻和人員紛紛登陸，歐洲各國何時才能採取行動，阻止這種「入侵行為」？又或者是為時已晚？

由於移民問題已成為歐洲的主要政治議題，支持強硬移民政策的政黨在近年民調中支持率不斷上升，赫格塞斯的評論也代表著川普政府高層對歐洲移民政策的進一步批評。

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