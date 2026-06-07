中歐作家閱讀月波蘭開幕　李昂靈異文學驚艷全場

中歐最具代表性的文學盛事「作家閱讀月」今天晚間在波蘭弗羅茨瓦夫隆重開幕，今年特別邀請台灣擔任榮譽主賓國，接下來16天每日安排台灣作家開講。首夜由知名作家李昂擔綱主講，以靈異文學魅力領銜，帶領中歐聽眾探索寶島魔幻地景。

駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙開幕致詞中強調，在台灣文化部支持下，台灣作為榮譽主賓國（honorowy gość），本次展現的台灣不僅有半導體，更有深夜裡寫成的小說、歷史傷痕及不願被簡化的靈魂。

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主辦單位弗羅茨瓦夫文學之家（Wrocławski Dom Literatury）總監雅努希克（Katarzyna Janusik）也於致詞中興奮表示，弗羅茨瓦夫身為聯合國教科文組織（UNESCO）評選的「文學之都」，非常榮幸能邀請台灣擔任榮譽主賓國，為波蘭讀者帶來難得的文學盛宴。

李昂在正式朗讀前，感性地向現場觀眾提及自己與波蘭的深厚緣分。她憶及，自己於1983年出版的成名作、同時也是台灣女性主義文學里程碑的經典巨作「殺夫」，在2023年正式被翻譯成波蘭文並於華沙書展舉辦座談會，當時湧入高達3、400名聽眾。

李昂感嘆，在純文學推廣不易的當代，能有這麼多人願意坐下來聆聽演講實屬不易，這份熱情讓她感到「非常、非常榮幸」。

隨後，李昂親自朗讀新作「靈異三部曲」中「彼岸的川婆」精選片段。朗讀過程中，李昂以抑揚頓挫且充滿情感張力的聲音演繹，將故事中神秘而帶有壓抑感的陰陽邊界氛圍表現得淋漓盡致，台下聽眾全神貫注屏息聆聽。

舞台大銀幕也同步投影出精心翻譯的波蘭文字幕，將中歐聽眾瞬間帶入台灣獨特的魔幻敘事空間。

在捷克國家科學院亞非研究所（Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences）所長路丹妮（Táňa Dluhošová）主持的深度對談中，針對路丹妮提問「為何台灣文學常出現神鬼描述」，李昂妙答，台灣人普遍相信輪迴，曾有宗教老師告訴她，她雖然喝了孟婆湯卻沒有完全忘乾淨，因而保留了獨特的感應能力。

她風趣自嘲：「我就像一個會寫小說的巫婆（witch）。」

李昂進一步解釋，耗時20年撰寫、並於今年正式集結出版的「靈異三部曲」，靈感土壤正是台灣本身。台灣是一座高山密布的島嶼，山林深處潛藏著各式精怪，加上台灣是一個高度保障信仰自由的民主國家，包容並蓄的宗教環境與山海地景交織，賦予了台灣建立自身「靈異文學」的巨大爆發力，期許能如拉丁美洲的「魔幻寫實文學」般走向國際。

活動最後開放觀眾問答並展開簽書會。李昂特別向波蘭聽眾拋出有趣的提問，詢問大家在閱讀台灣文學時，比較偏好透過「台灣美食」帶出的社會政治題材，還是更受這次分享的「台灣宗教神鬼」主題吸引？

多數現場波蘭聽眾紛紛舉手投票給「宗教與神鬼」，展現出中歐讀者對台灣神秘民間信仰的強烈好奇，為開幕首夜掀起跨文化對話的高潮。（編輯：洪培英）1150607

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