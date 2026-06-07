揚言破壞大選 衣索匹亞叛亂組織發動攻擊 至少56死50傷

衣索比亞1日舉行國會大選，總理阿比在歐羅米亞州1處投票所投票。（路透）

目擊者6日告訴法新社，在上週投票的衣索匹亞國會大選前後，衣國境內人口最多的歐羅米亞州（Oromia）的叛亂組織「歐羅莫解放軍」（OLA）曾發動一系列攻擊，造成多人死亡。

OLA已被衣國政府認定是「恐怖組織」，曾放話要破壞6月1日投票的國會大選。衣國政府發表聲明證實OLA曾作亂，但並未透露確切傷亡人數；而6日目擊者的現身說法顯示，OLA的攻擊造成多人死傷。

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歐羅米亞州阿爾西地區（Arsi）的2名目擊者說，OLA好戰份子曾攻擊艾萊塔切法村（Eleta Chefa），他們認識的人裡就有11人死於這場攻擊。此外，1名醫護人員告訴法新社，多處地點在5月31日到6月3日之間遭到攻擊，造成56死50傷。由於通行受阻與官方資訊有限，法新社無法核實死傷人數。

艾萊塔切法村的目擊者之一說，好戰份子以步槍獵殺村民，「我僥倖逃過一劫」；OLA的攻擊目標，是被認為與衣國聯邦政府結盟的東正教徒，以及試圖保護東正教徒的穆斯林。這名目擊者說，包括老人與小孩，大家為了保命拚命逃，「我估計有多達3000人逃離該區，包括我」。

另1名艾萊塔切法村目擊者補充說，該村分別在5月31日與6月1日遭到襲擊，估計有「數千名」好戰分子參與其中…「我家在攻擊中被燒個精光，農作物與牲畜也全被搶走」。

至於提供死傷人數的醫護人員則說，死亡人數可能會上修；許多人目前仍流離失所，散落於森林，躲在教堂與親戚家裡；他救治的傷者的傷勢來自「步槍子彈、重機槍，還有些人是被像刀子或開山刀等利器捅死的」。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）的辦公室5日發表聲明，對大選期間的襲擊事件表示哀悼；4日，OLA在X上指責衣國政府「積極煽動與教唆群體暴力」。衣索匹亞大選結果尚未出爐，但預計阿比的「繁榮黨」（Prosperity Party）將再次贏得大勝。

活躍於歐羅米亞州的OLA在2018年時估計有數千人，其規模近年來已更為壯大。2022年，歐羅米亞州發生大規模槍擊案，至少260名平民死亡，還有一說稱死者人數多達320人；衣國政府稱犯案者是OLA，但遭OLA否認，反控政府才應該負責。

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