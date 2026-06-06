D-Day喊話扛防務 赫格塞斯：移民正在歐洲海岸「入侵」

赫格塞斯6日出席在法國寇維爾蘇梅美軍墓園舉行的諾曼第登陸紀念活動。（美聯社）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）6日在法國諾曼第登陸（D-Day）紀念日，呼籲歐洲不僅要強化自身防務，也要力抗他所稱，移民正在歐洲海岸線的「入侵」。

法新社6日報導，赫格塞斯6日在法國寇維爾蘇梅（Colleville-sur-Mer）美軍墓園舉行，紀念二次世界大戰盟軍登陸諾曼戰役82週年活動上發表演說，法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）也出席這場活動。

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1944年6月6日發起的諾曼第登陸戰，是史上規模最大兩棲作戰，美、英等盟國部隊共13萬2700名人，在6939艘船艦支援下，攻上海岸線長達80公里的諾曼第灘頭，此役在擊敗納粹德國上扮演決定性角色。

赫格塞斯演說表示，「願我們從過去學到教訓」，指二戰美軍關鍵性地參與這場盟軍登陸戰；「長眠此地的士兵當年參與的，是一場每個夥伴⋯⋯在工業、勇氣和犧牲上都全力以赴的作戰同盟」，「不是空洞口號、豪華峰會或公報」，是「真正的盟友做實在的事，為值得一戰和犧牲的共同理念，承擔真正的損失」。

川普政府近來持續批評歐洲，在歐洲安全上承擔的責任不夠，甚至提出可能退出北大西洋公約組織（NATO）的想法。赫格塞斯的演說中指出，美國將「領導」，但其「具備能力的盟友也必須在事關緊要時與我們並肩面對危機」；「只有透過實力才能確保和平」，這是大西洋兩岸都要具備、並且透過作戰準備狀態、共享軍事能力和堅定的政治意志強化的實力。

赫格塞斯的演說從歷史談到當代歐洲情勢。他說，「令人遺憾的是，今天不同的危險意識形態，正衝上歐洲各地海岸」，他點名西班牙、義大利、希臘和保加利亞的海岸，「船隻和人們抵達」，並問道，「歐洲各國什麼時候才會對那場入侵採取行動？或者已經為時已晚？」

這番說法呼應美國總統川普政府認為，大規模移民正對歐洲文明構成危險。美國副總統范斯5日也把英國一起白人學生遭錫克教男子殺害案，歸咎於他所稱移民「入侵」導致的文明衰退。

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