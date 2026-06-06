烏克蘭發展國防AI 5年內重要軍事任務無人、自主化

烏軍測試無人機。（路透檔案照）

烏克蘭在對抗俄羅斯侵略戰爭期間發展的無人機戰力，受到國際矚目。烏克蘭國防部人工智慧（AI）中心負責人茨沃克（Danylo Tsvok）近日在日本共同社專訪中表示，烏克蘭要3到5年內達到，將許多軍事任務無人化、自主化的目標。

共同社6日刊登茨沃克3日在烏國首都基輔接受其獨家專訪的內容。茨沃克3月出任新設的國防AI中心「A1」負責人，負責國防領域AI開發工作。他表示，非對稱戰力是突破兵力不足困境的關鍵，「而AI是最佳選擇」；烏國將在對俄的戰爭中運用AI，要在3到5年內，使許多任務無人化、自主化。

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茨沃克預測，在未來戰爭中，搭載AI的無人機將自動辨識並打擊目標，他表示，其中一部分已在烏國對俄戰爭中運用。有關烏克蘭對俄國石油相關設施進行的遠端打擊，他透露已向部隊提供「從計畫到鎖定目標、以及實施打擊方式的自主機制」。

在烏俄戰爭中累積豐富實戰數據的烏克蘭，正與美國高科技企業合作，加速導入AI，力圖打破俄羅斯的兵力優勢。茨沃克認為，烏克蘭彙集了世界最大規模的戰爭紀錄數據，正成為孕育下一代解決方案的據點，相信「能構建保衛本國、乃至整個民主世界的解決方案」，烏國也對於與各國合作持開放態度。

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