五角大廈發布威脅評估 美媒：以色列反情報威脅升至最高層級

美國與以色列在軍事、情報共享，建立長年合作關係。（路透）

美國與以色列長年在政治、軍事和情報領域維持緊密合作關係，但特拉維夫的激進諜報活動仍引起華盛頓戒備。國家廣播公司（NBC）揭露，五角大廈發布的威脅評估中，把以色列的反情報威脅，提升至最高層級。

美國防部國防情報局（DIA）近期新發布反情報威脅評估，並在內部訊息中，將以色列威脅層級提升至「嚴重」（critical）。

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DIA的評估依據，來自以色列針對美國高階官員的監控行動，藉此獲取川普政府對中東衝突的內部討論，及決策制定等資訊。據檔案描述，以色列執行人員諜報和技術情報蒐集的能力達到「嚴重層級」。儘管盟友和敵人間互相蒐集情報的情況並不罕見，但美官員認為，以色列近期的活動，已超出諜報行動的通常限度。

對此，以色列駐美使館發言人聲明駁斥，報導中描述以色列對美國的諜報活動情形完全是錯誤消息，「以色列並沒有對美國的人員，或機構蒐集情報，更遑論是美國政府官員」、「以色列的情報蒐集指向的是敵人而非盟友，任何與此立場相悖的說法若非誤導，就是存在政治動機。」

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