德黑蘭警告IAEA 勿將監督伊朗核子計畫政治化

圖為伊朗駐IAEA大使納加菲Reza Najafi。（美聯社）

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，聯合國原子能監管機構「國際原子能總署」（IAEA）若想在以外交途徑解決伊朗核子問題上有所貢獻，就應該避免讓技術性報告淪為「政治施壓的工具」。

加里巴巴迪指出，IAEA之所以無法對部分伊朗核子設施進行監督，肇因於這些設施遭到攻擊，而不是伊朗在檢查監督上不合作。他還說，IAEA正在利用美國與以色列攻擊伊朗核子設施的後果，來對伊朗核子計畫製造「模糊性」。

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德黑蘭當局與IAEA的關係本就緊張。去年6月，美以先後大規模轟炸多個伊朗核子設施，還擊斃伊朗高階軍事指揮官與核子科學家，重創伊朗的核子能力。

伊朗當時不滿IAEA事前通過1項被以色列拿來當作攻擊藉口的決議，事後又對美以空襲伊朗核子設施「默不作聲」，最後直接宣布暫停與IAEA合作。

伊朗日前允許IAEA的監督人員造訪伊朗的布什爾（Bushehr）核電廠，但拒絕讓監督人員核實伊朗濃縮鈾庫存的情況與位置。

彭博社4日爆料，IAEA就伊朗持有大量近核武級鈾庫存，所構成新的核子擴散風險提出警告，指稱伊朗如今秘密發展核武的風險，高於去年6月美以空襲伊朗核子設施之前。

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