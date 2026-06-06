為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德黑蘭警告IAEA 勿將監督伊朗核子計畫政治化

    2026/06/06 18:08 編譯張沛元／綜合報導
    圖為伊朗駐IAEA大使納加菲Reza Najafi。（美聯社）

    圖為伊朗駐IAEA大使納加菲Reza Najafi。（美聯社）

    伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，聯合國原子能監管機構「國際原子能總署」（IAEA）若想在以外交途徑解決伊朗核子問題上有所貢獻，就應該避免讓技術性報告淪為「政治施壓的工具」。

    加里巴巴迪指出，IAEA之所以無法對部分伊朗核子設施進行監督，肇因於這些設施遭到攻擊，而不是伊朗在檢查監督上不合作。他還說，IAEA正在利用美國與以色列攻擊伊朗核子設施的後果，來對伊朗核子計畫製造「模糊性」。

    德黑蘭當局與IAEA的關係本就緊張。去年6月，美以先後大規模轟炸多個伊朗核子設施，還擊斃伊朗高階軍事指揮官與核子科學家，重創伊朗的核子能力。

    伊朗當時不滿IAEA事前通過1項被以色列拿來當作攻擊藉口的決議，事後又對美以空襲伊朗核子設施「默不作聲」，最後直接宣布暫停與IAEA合作。

    伊朗日前允許IAEA的監督人員造訪伊朗的布什爾（Bushehr）核電廠，但拒絕讓監督人員核實伊朗濃縮鈾庫存的情況與位置。

    彭博社4日爆料，IAEA就伊朗持有大量近核武級鈾庫存，所構成新的核子擴散風險提出警告，指稱伊朗如今秘密發展核武的風險，高於去年6月美以空襲伊朗核子設施之前。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播