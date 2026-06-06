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    首頁 > 國際

    俄石油公司執行長：荷姆茲海峽遭封鎖 美國得利

    2026/06/06 17:19 編譯張沛元／綜合報導
    俄羅斯石油公司執行長謝琴5日出席聖彼得堡國際經濟論壇。（路透）

    俄羅斯石油公司執行長謝琴5日出席聖彼得堡國際經濟論壇。（路透）

    俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長、俄國總統普廷長期盟友謝琴（Igor Sechin）6日表示，美國能源公司是荷姆茲海峽遭封鎖最主要受益者；華府正試圖改變全球能源市場的基本輪廓，以切合美國的利益。

    伊朗在今年2月底中東衝突爆發後封鎖荷姆茲海峽，美國稍後則封鎖伊朗港口。荷姆茲海峽是全球約1/5石油供應與其他重要物資的主要航道，全球市場因荷姆茲海峽遭封鎖而震動，油價飆至多年來新高，全球通膨加劇，全球經濟成長被拖累。

    謝琴在俄羅斯「聖彼得堡國際經濟論壇」（ SPIEF）發言時表示，「荷姆茲海峽遭封鎖是企圖重塑全球能源市場規則，以便讓美國受益；封鎖該海峽的措施原本是衝著伊朗來的，豈料卻適得其反，殃及全球（封鎖海峽的）戰略風險被低估。

    謝琴還說：「（封鎖荷姆茲海峽的）主要受益者，當然是獲得非競爭性優勢，以及有能力確保高成本石油供應的美國公司。」

    謝琴警告，荷姆茲海峽被封鎖後，其他主要全球航道，像是東南亞的馬六甲海峽、阿拉伯半島西南端的曼德海峽，以及位於歐非之間、連接大西洋與地中海的直布羅陀海峽，也有航行中斷之虞。

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