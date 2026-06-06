無懼中國限日令！日本函館觀光客連2年創新高 竟跟「這國」有關

圖為函館市夜景。（法新社資料照）

受中國政府「限日令」影響，中國的住宿旅客數較前一年度大幅減少23.2%，不過日本北海道函館市今（6日）宣布，2025年度的觀光客總數達到約605萬8000人次，較前一年度增加約3萬6000人次，連續兩年刷新歷史最高紀錄。在國際郵輪入港次數增加、南韓仁川（首爾）航線開航，以及羽田航線增班等多重利多帶動下，總住宿人次與外國人住宿人次也同步創下歷史新高。

《每日新聞》報導，在2024年函館市因作為人氣動畫劇場版《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》的舞台背景，帶起聖地巡禮熱潮，觀光人數首次突破600萬大關。原本各界擔憂2025年的熱潮退去後，人數會出現反彈下滑，但受惠於函館港的國際郵輪入港，達到史上最高的76次數等因素，成功維持住觀光客流量。

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在住宿數據方面，總住宿人次達到約504萬3000人次，超越了原先創下最高紀錄。其中外國人住宿人次，則達到約57萬9000人次，同樣刷新了2024年度的歷史紀錄。

值得注意的是，雖然中國旅客下滑至約12萬5000人次，然而，南韓旅客數則呈現翻倍成長，達到約5萬5000人次，此外來自美國及香港等地的住宿旅客數也皆有所增長，彌補了中國市場的缺口。

函館市觀光總務課表示：「隨著在歐美地區的知名度提升，加上積極推動道南與青森的廣域觀光，我們認為函館的觀光仍有相當大的成長空間。由於冬季的觀光吸客力相對較弱，未來我們將推動更完善的應對措施。」展現出對持續提升觀光人數的積極意願。

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