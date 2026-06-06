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    暑假出國變更貴！全日空、日航確定調漲燃油附加費 這些航線創新高

    2026/06/06 17:39 即時新聞／綜合報導
    日本兩大航空公司全日空（ANA）與日本航空（JAL）已確定將調漲國際航線燃油附加費。（美聯社）

    日本兩大航空公司全日空（ANA）與日本航空（JAL）已確定將調漲國際航線燃油附加費。（美聯社）

    日本兩大航空公司全日空（ANA）與日本航空（JAL）已確定將調漲國際航線燃油附加費，適用於今年7、8月期間開立的機票。其中，北美與歐洲長程航線的燃油附加費突破6萬日圓（約新台幣11800萬元），刷新歷史最高紀錄。

    根據《共同社》報導，此次調整主要受到中東局勢持續緊張影響，波斯灣地區的不穩定局勢推升國際航空燃油價格，導致航空公司營運成本增加。

    報導指出，目前全日空與日本航空針對北美、歐洲等長程航線所收取的單程燃油附加費已達5萬6000日圓（約新台幣1萬1034元），最新方案實施後，費用將上調至6萬日圓以上，寫下新紀錄。

    報導表示，兩家航空公司正與日本國土交通省等相關主管機關進行協調，近期將正式拍板公布。此外，除了北美與歐洲航線外，亞洲等其他國際航線的燃油附加費，也將同步調漲。

    全日空曾於2022年10月，將北美與歐洲航線燃油附加費提高至5萬8000日圓；日本航空同期則提高至5萬7200日圓，等新方案上路，將雙雙超越過往紀錄。隨著暑假旅遊旺季即將到來，機票成本進一步增加，也讓不少準備出國的旅客大喊吃不消。

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