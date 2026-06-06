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    用AI眼鏡偷拍空姐！中國電商賣「遮光貼」可無感拍攝惹議

    2026/06/06 18:54 即時新聞／綜合報導
    使用AI眼鏡拍攝空服員及路人，引發隱私疑慮。（擷取自微博）

    使用AI眼鏡拍攝空服員及路人，引發隱私疑慮。（擷取自微博）

    AI眼鏡的發明在市場上造成轟動。不過，最近有中國網友發現，網路上流傳AI眼鏡使用者拍攝空服員及路人的畫面，引發隱私疑慮。不僅如此，中媒也有發現，網路上不少販售「遮光貼」的店家，可用於遮蔽拍攝提示燈，引發大眾對智慧眼鏡淪為「偷拍神器」的擔憂。

    瀟湘晨報報導，上海一名網友指出，她在智慧眼鏡品牌Rokid的用戶社群中，發現有人透過AI眼鏡，悄悄拍攝空服員或路人，並長期發在該網的社群上。只要在APP社群上搜尋「空姐」就能找到這些內容。對此，該名網友在6月2日發現貼文後，也隨即向App後台投訴。

    AI眼鏡本是以為智慧功為主要賣點，可以聽音樂、顯示時間等。但報導中進一步指出，目前中國許多電商平台上，可以買到智慧眼鏡遮光貼商品，部分商家甚至直接標示「不觸發警報不影響拍照」，客服則說「可以遮擋指示燈，拍照錄像不受影響」。而經實測也發現，貼上遮光貼後，旁人確實難以察覺眼鏡在錄影。顯示了隱私上的疑慮。

    對此，航空公司與樂奇官網回應，針對有乘客未經同意，使用AI眼鏡拍攝空服員一事，未經許可的拍攝，尤其是公開在網路上，可能侵犯他人的肖像權和隱私權；Rokid則回應，會盡快核查相關內容，如確認存在違規，將按照用戶協議對相關帳號進行必要處理。

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