以軍開槍打死7個月大巴勒斯坦男嬰 孩子父母也受傷

5日晚間遭以軍槍殺身亡的巴勒斯坦男嬰，其父親6日秀出手機中愛子生前照片。（美聯社）

巴勒斯坦衛生部指出，以色列軍隊5日晚間在約旦河西岸城市希布倫（Hebron）以南特爾魯邁達（Tel Rumeida）地區開槍，造成1名7個月大的巴勒斯坦男嬰死亡，孩子的父母也受傷。

該部確認男嬰名叫薩姆．法赫德．阿布．海卡爾（Sam Fahd Abu Haikal），當場死亡；他的雙親也中彈受傷，目前情況穩定。

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根據死亡男嬰的祖母說，他們一家人當時正駕車經過17號檢查哨附近，遠遠就看到以色列軍車與士兵，於是停車；隨後就有人朝他們開槍，他們一開始還以為只是示警。

男嬰的祖母說，「1顆子彈打中我的孫子，穿過他的臉與頭後，最後擊中他的母親，卡在她臉頰上」，現已送醫治療；至於她的兒子、男嬰的父親，也被這顆子彈擦傷手指。

以色列軍方表示，以國士兵5日在希布倫地區執行任務時，發現1輛汽車加速朝他們駛來，1名士兵就對該車開了1槍；3名受傷的巴勒斯坦人已被送醫治療。以軍說，初步調查發現，傷者均為「無辜平民」，並稱該事件正在進行檢討，調查結果將呈交給相關部門。

特爾魯邁達是希伯倫的1個區，此地的以色列屯墾者在軍方嚴密保護下與巴勒斯坦居民共同生活，向來是被以色列占領的約旦河西岸的暴力衝突爆點。

1名男子6日查看1輛在5日晚間遭以軍開槍的汽車，該槍擊事件導致1名巴勒斯坦男嬰死亡。（美聯社）

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