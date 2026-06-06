二戰巴士海峽戰役日軍遺骸可望回歸故土 日本政府最快7月挖掘

日本政府預計最快7月派人到二戰巴士海峽戰役漂流到台灣南部海岸的日軍士兵遺骸集體漂著地，挖掘調查遺骨；巴士海峽示意圖。（資料照）

日本政府相關人士透露，日本政府已進入最終協調階段，預計最快於今年7月到二戰期間因巴士海峽戰役漂流到台灣南部海岸的舊日軍士兵遺骸集體漂著地，挖掘、調查遺骨。日本與台灣缺乏正式外交關係，在台收容戰歿者遺骨進度長期滯後，這將是日方睽違約半世紀以來，再度於台灣境內展開遺骨挖掘工作。

《讀賣新聞》報導，挖掘調查預計7月下旬起在屏東縣海岸展開，為期約兩週，由日本厚生勞動省委託的法人團體「日本戰沒者遺骨收集推進協會」負責執行。

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本次調查對象是，在台灣與菲律賓之間的巴士海峽周邊，遭美軍擊沉的日本軍艦與運輸船，漂流到屏東縣海岸的士兵遺骨。當年大量日軍船艦在巴士海峽遭到擊沉，海域因此被稱為「運輸船的墳場」，據估計有超過10萬名以上兵員在此犧牲。

政府相關人士指出，屏東縣的恆春半島當地長期流傳，當年有大量遺體漂流上岸，經由在台居住的日本人士自主調查，蒐集當地居民關於協助火化與埋葬的關鍵證詞。「日本戰沒者遺骨收集推進協會」去年派遣人員赴現場實地訪查與聽取證詞，認定具有極高的可信度。此外，當前台日關係良好，能獲得台灣方面的全力協助，也是促成實地挖掘調查的重要契機。

發掘調查過程中，若從現場的遺留物品等線索判斷遺骨極可能為日本人時，日方將把檢體帶回日本進行DNA鑑定。不過據了解，若遺骨受當年火化影響或因保存狀態欠佳，也有可能放棄帶回檢體。隨著戰後已過去80年，倖存遺族人數逐年遞減，要準確確認遺骨身分預期會面臨極大挑戰。

根據日本厚生勞動省的資料顯示，上一次在台灣挖掘戰歿者遺骨，要追溯到台日斷交後不久的1975年左右。當時日本政府委託對台窗口機構，收容暫時埋葬在屏東縣墓地內的242具遺骨，這批犧牲者是在高雄外海搭乘運送兵員的船團遭潛艦攻擊沉沒時的罹難人員。

日本政府過去對於殘留在沉沒船艦中的「海沒遺骨」，或是遺體漂流上岸被埋葬的遺骨，幾乎未曾展開過系統性調查。日本政府戰歿者遺骨收集專家會議成員、帝京大學教授濱井和史說：「過去因為外交因素，在台灣進行發掘調查存在著極高的壁壘。如今這項計畫得以成行，是一項全新的嘗試，具有重大的歷史意義。」

去年在恆春海邊舉辦巴士海峽戰沒者慰靈祭，遺族帶來白菊花向海域拋擲弔念。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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