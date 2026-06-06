公然造反？中國解放軍6月5日突發文「勿忘歷史」 網友笑翻朝聖

中共於臉書外宣的解放軍官方帳號發文稱歷史不容翻案。（擷取自「China Military Bugle」臉書）

每年的6月4日是極其敏感的「六四天安門事件」紀念日，中共官方每逢此時就會全面啟動網路審查，試圖抹除大眾集體記憶。然而，六四天安門事件37週年的隔天，中國人民解放軍官方海外臉書粉專昨天（5日）竟高調發文，嚴正警告「歷史絕不容許被翻案」，超大型政治迴力鏢瞬間引發海外華人與大批網友瘋狂嘲諷，笑喊「解放軍這是在公然造反嗎？」「帶頭辱華」。

Meta官方認證，中共於臉書外宣的解放軍官方帳號「China Military Bugle」（中國軍號）昨晚7點30分左右發布全英文貼文，內容主要是引述中國外交部發言人毛寧在例行記者會上的發言，強烈譴責日本長崎原子彈爆炸資料館有意將「南京大屠殺（Nanjing Massacre）」淡化修改為「南京事件（Nanjing Incident）」一事。

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只見官方帳號貼文第一句就義正辭嚴以英文寫下驚嘆號標題「History must not be overturned（歷史絕不容許被翻案）！」內文更陸續強調「鐵證如山」、「歷史不容歪曲」等語，要求日本當局必須深刻反省當年的戰爭罪行。

然而，貼文發布時間點正巧卡在敏感的「六四天安門事件」隔天，中共一向對內嚴厲封鎖六四歷史，今年中共在抖音等各大平台更是祭出史無前例的嚴令，大量平台主播因莫名其妙的內容遭封鎖。如今解放軍的海外官方宣傳窗口卻大剌剌地呼籲全球網友「勿忘歷史」、「歷史不容翻案」，粉專留言區隨即遭到各路網友湧入「朝聖」，猛烈吐槽。

貼文下方，網友紛紛留言：「扭曲六四就可以」、「8964就可以」、「喔對，8964是不許被翻案的」、「6月4號不能發喔」、「我快笑死」。貼文發布不到24小時，湧入了超過500則留言。

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