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    首頁 > 國際

    北韓首揭萬噸級驅逐艦計畫 專家分析背後意圖

    2026/06/06 16:59 即時新聞／綜合報導
    北韓領導人金正恩與女兒金主愛一同視察海軍測試。（朝中社）

    北韓領導人金正恩與女兒金主愛一同視察海軍測試。（朝中社）

    在中國國家主席習近平即將到訪前夕，北韓官媒今（6）日報導，北韓計畫建造一艘1萬噸級驅逐艦並開發機密水下武器。最高領導人金正恩日前在視察海軍時，已下令儘速部署2艘5000噸級戰艦，外界分析此舉旨在中朝峰會前展示其軍事威懾力。

    據《路透》引述北韓官媒《勞動新聞》報導，北韓領導人金正恩帶著女兒金主愛，於週四（4日）親自視察海軍測試，並向海軍下達指示，要求儘快將5000噸級驅逐艦「姜健號」與另一艘同級的「崔賢號」部署。金正恩在視察時強調，北韓必須全面提升海軍戰力以遏制核戰爭，並重申建立涵蓋陸、海、空強大軍事力量的戰略必要性。

    南韓統一研究院資深洪敏（Hong Min，音譯）指出，這是北韓首次提及建造萬噸級驅逐艦的計畫，金正恩此舉很可能是為了在習近平8日至9日出訪北韓前，彰顯北韓的軍事能力。

    此次出訪將是習近平近7年來首度訪問北韓，北京方面正積極重新鞏固與平壤這個唯一簽署條約的正式盟友關係。

    值得一提的是，金正恩催促部署的「姜健號」在2025年5月清津港舉行下水儀式時，發生「翻船」事故，當時金正恩痛斥該事件為無法容忍的「犯罪行為」。該艦隨後被送往羅先港緊急搶修，並於隔月重新舉辦下水儀式。

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