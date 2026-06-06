馬斯克親認證：「X」是日本社交平台第一名

全球首富馬斯克回覆「『X』在東方也很強大，它是日本所有類型社交網絡中的第一名」。（法新社資料照）

有網友提到「X」就像是西方的公共廣場，對此，全球首富馬斯克回覆「『X』在東方也很強大，它是日本所有類型社交網絡中的第一名」。

日前預測市場平台Polymarket在「X」發文指出，最新數據顯示，「X」在2025年6月至2026年3月期間，美國不重複訪客人數（unique visitors）有所成長；與此同時，Threads與Bluesky則分別下滑了43%與44%。

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就有日本網友回覆「任何住在日本的人都知道，X不僅僅是一個社交網路；它還是一個不可或缺的緊急廣播工具。當地震來襲時，人們檢查時間軸的速度比國家新聞還快。那種信任是無與倫比的」，還有日本網友認為「X作為媒體實在太過強大，強大到讓人連去其他媒體的興趣都沒了，這就是問題所在」。

???? is strong in the east too. #1 social network of any kind in Japan. https://t.co/IF5m87dzpF — Elon Musk （@elonmusk） June 6, 2026

JUST IN: New data reveals ???? grew U.S. unique visitors between June '25 & March '26, while Threads & Bluesky saw declines of 43% & 44%, respectively. — Polymarket （@Polymarket） June 6, 2026

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