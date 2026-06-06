川普將親臨NBA冠軍賽！球場全面「禁包」 史上最強維安規格曝光

尼克主場麥迪遜廣場花園球場。（法新社資料照）

美國總統川普預計下週將親臨家鄉紐約尼克隊主場，觀看尼克隊迎戰聖安東尼奧馬刺隊的NBA總冠軍賽，這將是歷史上首度有美國總統親臨NBA總冠軍賽現場。為此，地方與聯邦執法官員正聯手規劃空前嚴密的維安部署，不僅維安規格全面升級，主場麥迪遜廣場花園更祭出破天荒的「全面禁包令」，堪稱史上最強維安措施。

《哥倫比亞廣播公司》報導，據白宮官方行程，川普預計於下週一（台灣時間週二）前往紐約市觀看總冠軍賽第三戰。川普自封為尼克隊的「超級粉絲」，日前他表示，他是受到尼克隊老闆多蘭（James Dolan）的邀請，而目前在七戰四勝制的系列賽中，尼克隊客場二連勝後，已獲得2:0領先。

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消息人士透露，為了迎接元首大駕，週一比賽的維安規模將大幅超越在聖安東尼奧舉辦的前兩戰。屆時將動員數百名美國特勤局（Secret Service）官員與特工，並聯合數千名紐約市警察局（NYPD）警力全方位戒備。

屆時，整個麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）周邊將實施「鐵桶防禦」全面封鎖。該球場位於曼哈頓中城的繁華地帶，下方即是全美最繁忙的交通樞紐賓州車站。官方計劃封鎖周邊區域，當天將不開放第二現場（戶外觀賽派對）、禁止任何車輛通行，亦不允許行人穿梭該安全區。周邊的第七大道與第八大道走廊預計都將遭到封閉。

球場當日全面禁包

最震撼的是球場全面祭出「禁包令」。執法消息人士透露，當天僅允許持有門票的球迷進場，且必須接受特勤局級別的「機場級安全檢查」，安檢通道將於開球前2小時（晚間6點30分）提前開放。官方嚴格規定，現場「嚴禁攜帶任何包包」，觀眾切勿攜帶任何尺寸的皮包、背包或托特包，否則將無法進場。

前紐約市警局副局長埃斯波西托（Rich Esposito）接受美媒採訪時直言：「這是歷史上首次有現任總統親臨現場觀看籃球季後賽。你可以想像，這座聚集數萬粉絲的花園廣場，現在得迎來總統車隊、封鎖周邊街道，維安難度可想而知。」不過官方補充，球場底下的賓州車站仍會保持開放，預期不影響列車營運。

川普在2024年競選期間曾遭遇兩次暗殺未遂，上個月的白宮記者聯誼會晚宴也傳出暗殺陰謀，導致美國重臣與總統的維安工作近期面臨極大考驗。不過，川普昔日的主要住所「川普大樓」就位於曼哈頓，特勤局對當地的運作經驗相當豐富，重返白宮後他也多次出席體育盛事，各界正嚴陣以待這場史詩級的球賽維安。

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