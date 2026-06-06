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    首頁 > 國際

    國際太空站漏氣警報！ 5太空人一度避難待命撤離

    2026/06/06 09:00 即時新聞／綜合報導
    國際太空站（ISS）俄羅斯艙段一處轉接通道近日空氣外洩惡化，導致美國太空總署（NASA）一度下令5名太空人進入停靠在太空站上的SpaceX「自由號」龍飛船避難，準備因應可能撤離。（法新社）

    國際太空站（ISS）俄羅斯艙段一處轉接通道近日空氣外洩惡化，導致美國太空總署（NASA）一度下令5名太空人進入停靠在太空站上的SpaceX「自由號」龍飛船避難，準備因應可能撤離。（法新社）

    國際太空站（ISS）俄羅斯艙段一處轉接通道近日空氣外洩惡化，導致美國太空總署（NASA）一度下令5名太空人進入停靠在太空站上的SpaceX「自由號」龍飛船避難，準備因應可能撤離。不過，在俄羅斯太空人暫停修復作業後，NASA已解除安全避難程序，太空人也返回太空站內執行原定任務。

    綜合外媒報導，這起狀況發生在通往俄羅斯「星辰號」服務艙的轉接通道PrK。NASA表示，該處裂縫與漏氣問題已存在一段時間，美方與俄羅斯太空總署（Roscosmos）長期合作追查裂縫根本原因，俄方則透過操作限制與定期局部修補來管理問題。

    事發時，7名太空人中的5人被要求進入龍飛船避難，並穿上太空衣，準備必要時脫離太空站返回地球。另外2名俄羅斯太空人則留在俄羅斯艙段檢查與修復漏氣處，他們的撤離路線則是另一艘停靠的聯盟MS-28太空船。

    外媒指出，俄方原本進一步修復時，計畫使用鋸子切開部分區域，以接近漏氣裂縫，引發NASA疑慮。休士頓任務控制中心因此要求5名組員採取「安全避難」程序。待俄羅斯太空總署通知俄方組員暫停修復後，NASA便指示太空人結束避難程序，返回ISS。

    NASA發言人史蒂文斯（Bethany Stevens）表示，NASA已指示太空人結束安全避難程序，並返回國際太空站上的原定作業。俄羅斯塔斯社則引述俄羅斯太空總署報導，沒有任何情況威脅到組員或ISS機載系統安全。

    國際太空站長度相當於一座足球場，是太空中最大的人造物體，自1998年起由美俄主導的合作聯盟持續運作，參與方也包括加拿大、日本與11個歐洲國家。ISS已連續有人駐守25年，這座老化的太空站預計2030年退役，屆時將受控墜入太平洋偏遠海域。

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