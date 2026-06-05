挪威王儲妃病情惡化 排隊等換肺

2026年4月10日，戴著氧氣鼻管的挪威王儲妃梅特瑪莉在奧斯陸出席1場公開活動。（法新社）

醫院方面5日說，肺纖維化的挪威王儲妃梅特瑪莉（Princess Mette-Marit）病情惡化，目前已排隊等候換肺，意味梅特瑪莉此後的健康狀況將有極大不確定性。

52歲的梅特瑪莉2018年確診罹患罕見的肺纖維化，這種不治之症會導致肺部結疤與呼吸困難，讓她不得不請病假或減少王室公務；她的夫婿挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）還因此縮短本月初的日本訪問行程。

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奧斯陸大學醫院Rikshospitalet的肺臟專家霍爾姆（Are Holm）在5日午後的記者會上說，梅特瑪莉的病情過去6個月明顯惡化；「我們可以看到，她肺部的疤痕組織在過去1年來大增；肺功能測試顯示，光是過去3個月，她的肺功能已劇降」。

被稱為肺纖維化的肺部結疤，是指肺泡以及肺泡之間的組織受損與增生，導致肺部組織硬化，進而阻礙氧氣進入血液。

「這很危險」，霍爾姆說，所以梅特瑪莉已被放入「肺臟移植等候名單」。

只有病情嚴重、若不移植器官估計只能活1年的患者，才能被放入器官移植等候名單；在此同時，接受器官移植的患者本身的情況也要夠好，才能挺得過器官移植此等重大手術與術後復原。

若要動換肺手術，首先必須找到合適的捐贈者，包括肺臟大小與血型都要相容，以免出現排斥反應，而且是等候名單上病情最嚴重者先換；因此，醫生說，無法保證梅特瑪莉能優先換肺，但等候換肺的時間近幾個月來已大幅縮短。

挪威王室發表聲明指出，梅特瑪莉在等待換肺期間無法履行公職，其健康狀況也會影響她的王儲夫婿及其家人的職責與活動。

梅特瑪莉2001年與哈康結婚，2人原定今年8月慶祝銀婚，但相關活動已決定延後；此外，王儲伉儷也不會出席本月13日在斯德哥爾摩舉行的瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）的金婚慶祝活動。

奧斯陸大學醫院Rikshospitalet的肺臟專家霍爾姆5日在記者會上說明王儲妃梅特瑪莉的病情。（法新社）

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