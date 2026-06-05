CNN揭伊朗戰爭期間 以色列特種突擊隊、摩薩德幹員 祕密部署亞塞拜然

CNN指，以色列在伊朗北部鄰國亞塞拜然南部，祕密部署菁英部隊和情報人員。（路透檔案照）

美國有線電視新聞網（CNN）5日獨家報導，披露美國和以色列對伊朗戰爭期間，以國在伊朗北部鄰國亞塞拜然南部，祕密部署菁英部隊和情報人員，以利對伊朗的軍事行動。

CNN引述4名了解此事內情的消息人士說法，以國在1月中就開始為祕密部署亞塞拜然鋪路，部署的菁英部隊約數十人，包括特種突擊隊、直升機作戰救援部隊以及情報單位「摩薩德」（Mossad）幹員，以亞塞拜然南部數個地點為據點，進行對伊朗的行動。

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這些地點和伊朗北部邊境接壤，最近者離伊朗的大布里士（Tabriz）僅約96公里。這些據點讓以國多一個基地，可在飛行員遭擊落時執行救援行動，以及進行情報蒐集和無人機行動，掌握伊朗北部動態。

其中一名消息人士透露，以國從亞塞拜然發動的一個重要行動，就是3月4日狙殺伊朗伊斯蘭革命衛隊情報部門指揮官莫加達姆（Rahman Moghaddam），以國指其負責2024年刺殺美國總統川普的行動。該次行動引發隔天亞塞拜然飛地納希契凡（Nakhchivan）機場遭無人機攻擊，亞國總統歸咎伊朗，但伊朗否認。

亞塞拜然是以色列在整個中東多個國家，數個祕密軍事據點的一部分，消息人士透露，以國在戰爭期間，也在伊拉克設有兩座祕密設施，做為後勤支援的前進基地；在阿拉伯聯合大公國則祕密部署「鐵穹」防空系統，和操作該系統的部隊。另外，以國去年率先承認的非洲索馬利蘭，也有一處軍事據點，可提供以軍軍機，執行前往伊朗的長程任務中途停留地點。這些部隊一開始規劃是可因應緊急事件的救援隊角色，之後擴大規模成為軍事、情報蒐集站。

綜合來看，這些前進部署據點有利於以軍在戰爭期間，沿著伊朗南方、西方和北方周邊部署，將其軍事行動範圍延伸數百英里，深入伊朗境內，也有助於以國維持對伊朗一波又一波的打擊；相關部署也凸顯伊朗周邊鄰國的角色，其中有些允許、有些可能未允許，利用其國家協助對德黑蘭行動，並因此被牽扯進這場戰爭。

亞塞拜然駐美國大使館發言人提供CNN的聲明，「堅決駁斥有關指稱利用亞塞拜然領土，進行對第三國行動的毫無根據說法」。以色列總理辦公室和以國國防軍尚未回應此事。伊拉克軍方聲明，到3月初為止，境內沒有「未經授權」的基地或部隊；阿聯曾在之前CNN披露，以國總理和軍事首長戰爭期間訪問該國後，強烈否認有該訪問行程。

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