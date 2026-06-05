為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    羅馬尼亞港口無人機自爆 疑為烏克蘭海軍所有

    2026/06/05 20:59 即時新聞／綜合報導
    羅馬尼亞最大港康斯坦察今日發生無人機自爆事件。（美聯社）

    羅馬尼亞最大港康斯坦察今日發生無人機自爆事件。（美聯社）

    羅馬尼亞最大港口康斯坦察（Constanta）今（5日）發生無人機自爆事件，所幸未造成人員傷亡。羅馬尼亞官員未說明無人機是否屬於俄國或烏克蘭，但有媒體稱，烏克蘭私下向羅馬尼亞坦承，出事的無人機是他們派出的其中1架。

    《路透》報導，羅馬尼亞國防部表示，這起事故發生在當地時間上午10點30分（台灣時間下午3點30分），肇事無人機並非羅馬尼亞軍方裝備，也與近期黑海軍事演習無關。

    無人機自爆的地點，距離港口的石油儲運設施僅500公尺。羅馬尼亞官員並未說明這架無人機，是否來自俄羅斯或是烏克蘭，不過羅馬尼亞媒體「g4media」在報導中，引用康斯坦察縣督察官皮科伊烏（Adrian Teodor Picoiu）的說法指出，烏克蘭已知會羅馬尼亞，他們先前派出了5架無人機，而迷航到康斯坦察的無人機，正是其中1架。

    俄羅斯駐羅馬尼亞大使館在聲明中表示，該架無人機為烏克蘭海軍使用的海上無人機。

    康斯坦察港擁有156個泊位，碼頭總長32公里。烏克蘭長期使用這座港口，進行穀物出口以及進口燃料。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播