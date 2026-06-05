羅馬尼亞港口無人機自爆 疑為烏克蘭海軍所有

羅馬尼亞最大港康斯坦察今日發生無人機自爆事件。（美聯社）

羅馬尼亞最大港口康斯坦察（Constanta）今（5日）發生無人機自爆事件，所幸未造成人員傷亡。羅馬尼亞官員未說明無人機是否屬於俄國或烏克蘭，但有媒體稱，烏克蘭私下向羅馬尼亞坦承，出事的無人機是他們派出的其中1架。

《路透》報導，羅馬尼亞國防部表示，這起事故發生在當地時間上午10點30分（台灣時間下午3點30分），肇事無人機並非羅馬尼亞軍方裝備，也與近期黑海軍事演習無關。

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無人機自爆的地點，距離港口的石油儲運設施僅500公尺。羅馬尼亞官員並未說明這架無人機，是否來自俄羅斯或是烏克蘭，不過羅馬尼亞媒體「g4media」在報導中，引用康斯坦察縣督察官皮科伊烏（Adrian Teodor Picoiu）的說法指出，烏克蘭已知會羅馬尼亞，他們先前派出了5架無人機，而迷航到康斯坦察的無人機，正是其中1架。

俄羅斯駐羅馬尼亞大使館在聲明中表示，該架無人機為烏克蘭海軍使用的海上無人機。

康斯坦察港擁有156個泊位，碼頭總長32公里。烏克蘭長期使用這座港口，進行穀物出口以及進口燃料。

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