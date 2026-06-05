北京報復訪台議員 紐西蘭總理直言「完全不恰當」

圖為紐西蘭總理盧克森4月2日在國會宣布內閣改組。（美聯社）

針對上月訪問台灣的4名紐西蘭國會議員，遭北京當局下令禁止入境中國、香港與澳門1年，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）5日表示，紐國將直接向中國提及此等「完全不恰當」的禁令。

來自紐西蘭執政中間偏右派聯盟政黨的國會議員麥克魯（Laura McClure）、威爾森（David Wilson）與皮尤（Maureen Pugh，另譯：普格），以及在野工黨籍國會議員韋伯（Duncan Webb），上月來台訪問5天。

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紐西蘭媒體4日踢爆，這4名國會議員已遭北京當局下令禁止入境中港澳1年。紐西蘭國會書記官辦公室也透過電子郵件證實，駐威靈頓的中國大使館已就入境禁令通知這4名國會議員。

盧克森說，這些訪台的紐國國會議員「並不代表台灣行政當局」，他們應該「有權自由地會見他們想見的人」。

刻在澳洲訪問並將與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面的盧克森說，「我們認為，我們看到的來自中方的反應完全不恰當。我們將親自向他們（指中方）提出此事」。

1名紐西蘭國會官員4日證實，已與中國大使館的代表會晤，但並未透露具體細節。紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）已指示紐國外交部駐北京與威靈頓的官員，與中國當局就此事進行磋商。

澳洲也說，會就此事向駐坎培拉的中國大使館以及北京方面表達關切。盧克森對澳洲的支持表示歡迎，但稱這是紐中之間的「國與國」之事。

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