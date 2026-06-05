網笑死！六四抖音史上最嚴審查 4主播直播3人同時被封

4名主播中3人同時被封。（取自李穎X）

昨日是「天安門事件」37週年紀念日，中共不僅依循慣例，做出嚴格網路審查，今年抖音平台上審查規格堪稱史上最嚴。旅義華裔作家李穎分享消息指出，3名抖音主播直播時，分別因為不同的莫名其妙原因「同時被封禁」，讓不少網友笑翻。

今年六四，抖音直播迎來史上最嚴格的審查，不僅「老師」2字莫名其妙被封，也不能說「對不起」、「我愛你」這類能夠表達愧疚、感謝之意的用詞，還禁止大聲說話、禁止說字母，為免不小心迸出8964這類「敏感數字」，許多主播乾脆所有數字都別說。

請繼續往下閱讀...

李穎昨日深夜在X上發布影片，只見4名主播直播時，有3人突然「下線」消失，剩餘一人看起來相當驚訝。李穎解釋，這3名主播分別因為說出「7秒」、「唉呦呦呦呦」還有「BGM（背景音樂）太大聲」而被封禁，原因是分別違反了「不能說數字」、「不能說疊字」、「不能太大聲」3條規定。

貼文下方網友紛紛留言表示：「完全搞不懂規則」、「他們知道原因嗎」、「有夠好笑」、「中共無所不用其極幫忙科普64」；還有不少網友好奇問：「為什麼禁止疊字啊」，有其他網友回答：「因為八八六十四」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法