推廣習思想 中國研發AI工具

中國官媒將推出推廣習近平思想的AI代理工具。圖為今年3月13日民眾在北京的1面AI代理工具AutoClaw旁看板旁玩抓娃娃機。（路透）

根據上海證券交易所揭露的資訊，中國官方通訊社新華社旗下的新華網（Xinhuanet）計畫投資超過人民幣11億元（約台幣51.13億元），開發一款推廣國家主席習近平思想的「權威」人工智慧（AI）代理工具。

根據了解，這個名為「新華語典」的計畫由新華社主導建設，是一款權威AI時政資訊智慧代理，為該社積極響應AI時代需要、深化主流媒體系統性變革的「關鍵一招」，也是順應行業發展趨勢，「打造學習研究闡釋（中共）總書記（習近平）思想、傳播主流聲音AI代理的必然選擇」。

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新華社透過「新華語典」向用戶呈現習近平講話的精髓，用戶可將之當作政治敏感引文的核查工具，確保在撰寫正式文件與政策解讀時，能正確無誤地引用習近平講話。

「『新華語典』堅持AI代理姓黨、黨管AI代理原則，依托新華社權威語料及可信信源，滿足黨政機關、科研機構、高等院校、國有企事業單位等幹部職工剛性需求」…將有助於將黨的聲音傳達到中國社會各個階層，「進一步鞏固思想與輿論基礎」。

新華社表示，「新華語典」是學習研究傳播習近平新時代中國特色社會主義思想的AI代理，是傳播權威時政新聞的AI代理，是由主流價值觀駕馭傳播主旋律好聲音的AI代理，具備權威、安全、高效3大顯著優勢，有效解決資訊過載、篩選低效，偽難、解難、解難。

「新華語典」具備學思想、找源頭、推新聞、問新聞、辨真假、捋頭緒、寫文章7項核心功能，推出智慧問答、訂閱推播、知識庫、智慧廣場4大功能模組。

AI代理是先進的AI系統，可依照目標自主推理、規劃及執行複雜任務。中國在今年3月啟動所謂「AI+」行動，鼓勵在經濟各個領域採用AI。

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