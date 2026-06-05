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    首頁 > 國際

    烏克蘭採購瑞典「獅鷲」戰機 最快1年內服役與俄機抗衡

    2026/06/05 17:01 編譯林家宇／綜合報導
    烏克蘭決定以瑞典第四代戰鬥機JAS 39「獅鷲」（Gripen）作為空軍骨幹。示意圖。（路透）

    烏克蘭決定以瑞典第四代戰鬥機JAS 39「獅鷲」（Gripen）作為空軍骨幹。示意圖。（路透）

    除了發展無人系統、以不對稱戰力抗衡俄羅斯外，烏克蘭也亟欲擴大常規軍力，強化空中防衛。專家指出，在基輔決定以瑞典國防企業紳寶（Saab）生產的第四代戰鬥機JAS 39「獅鷲」（Gripen）作為空軍骨幹後，獅鷲將首次接受考驗，驗證是否能夠達成所被賦予的「對抗俄羅斯」使命。

    「路透」報導，烏克蘭將歐盟提供的900億歐元貸款中，撥出25億歐元採購20架全新Gripen E戰鬥機，並從瑞典接收16架舊型款式。烏克蘭總統澤倫斯基上週在烏普薩拉空軍基地簽署合約時表示，「我們需要這些戰鬥機。對我們而言，這是烏克蘭嶄新的一頁。」

    1988年首航的獅鷲戰鬥機以其性能著稱，被視為美製F-35的平價替代款式，但服役至今尚未在高強度戰場上驗證實力。依照協議，獅鷲戰鬥機最快可能在一年內，就有與俄羅斯戰機對抗的機會。

    瑞典國防大學講師霍維南（Johan Huovinen）向路透表示，投入烏俄戰場是截然不同的局面，會是對獅鷲戰鬥機設計初衷，即對抗俄羅斯的考驗。

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